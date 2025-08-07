Tous les propriétaires peuvent faire baisser leur taxe foncière en seulement quelques semaines

Avec quelques aménagements dans sa maison, un contribuable a fait baisser sa taxe foncière de 8%.

Dès cet été, 32 millions de propriétaires vont recevoir leur avis de taxe foncière. Un courrier dont beaucoup se passeraient bien. Tous ceux qui possédaient au moins un bien immobilier au 1er janvier 2025, qu'il s'agisse de maisons, d'appartements, de terrains ou de locaux commerciaux, devront passer à la caisse. Or, la taxe foncière est de plus en plus salée pour les propriétaires. En 12 ans, cet impôt local a grimpé de quasiment 33%. Alors que les propriétaires payaient en moyenne 800 euros de taxe foncière en 2013, ils doivent désormais régler une facture d'environ 1 092 euros.

Rien que sur les trois dernières années, la taxe foncière a connu une série de hausses spectaculaire. En 2023, la taxe foncière a bondi de 7,1%, avant de grimper de 3,9% en 2024 et une nouvelle augmentation de 1,3% est prévue en 2025. D'autant que ces pourcentages ne représentent que des seuils minimums imposés par l'État, puisque chaque commune est libre d'imposer une hausse supplémentaire de la taxe foncière.

Face à cette escalade permanente de la taxe foncière, certains contribuables ont néanmoins découvert des astuces parfaitement légales pour réduire leur facture ou limiter son augmentation. Pour cela, il faut bien comprendre comment la taxe foncière est calculée. En effet, son montant dépend de plusieurs critères : la surface du bien en mètres carrés, sa nature (habitation, commerce, parking), et sa valeur cadastrale correspondant au loyer théorique annuel que pourrait rapporter le bien s'il était mis en location. Mais la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) prend également en compte des "éléments de confort".

Il s'agit en réalité des équipements dont dispose le logement. Cela peut être l'eau courante, l'accès au gaz, à l'électricité, le nombre de sanitaires, le nombre de chauffages, le raccordement au tout-à-l'égout, la présence d'un vide-ordures, etc. L'administration fiscale convertit ces équipements en mètres carrés supplémentaires, ce qui vient gonfler le montant de la taxe foncière.

Contacté par le Journal du Net, un contribuable explique qu'il a réussi à faire baisser sa taxe foncière de 8% en transformant sa baignoire en douche, en retirant le radiateur d'une pièce qu'il utilisait peu (en l'occurrence un cagibi), et en coupant l'arrivée d'eau dans son sous-sol. "Pour ma baignoire, le fisc comptabilisait 5 mètres carrés supplémentaires contre seulement 3,5 mètres carrés pour une douche", indique le contribuable. "Pour mon sous-sol, l'objectif était de reclasser en espace de stockage cette pièce que le fisc considérait comme théoriquement habitable", explique-t-il.

Résultat : alors qu'il payait auparavant 957 euros de taxe foncière, notre contribuable ne paiera désormais plus que 880,44 euros, soit une économie de 76,56 euros sur l'année.

Pour faire baisser la note, il est évidemment obligatoire de signaler ces changements à la DGFIP. Pour cela, il faut se rendre sur son espace personnel du site impot.gouv.fr, dans la rubrique "Gérer mes biens immobiliers" afin de mettre à jour la fiche descriptive du logement.