Trop de retraités l'ignorent : ils peuvent augmenter leur pension de retraite et de réversion

En cumulant plusieurs dispositifs, certains retraités parviennent à augmenter leur pension de retraite de plus de 20%.

Partir à la retraite permet souvent d'avoir plus de temps libre, à la fois pour soi, mais aussi pour sa famille. Malheureusement, ce repos bien mérité après de longues années de labeur rime parfois avec perte de pouvoir d'achat. Au moment de prendre sa retraite un salarié français perd en moyenne 25% de revenus. En cause, le montant de la pension de retraite additionné à celui de la retraite complémentaire, ne permet pas d'égaler le salaire qu'il percevait en fin de carrière. Pour pallier cette baisse de rémunération, de nombreux dispositifs permettent aux aînés de réduire l'écart entre leur dernier salaire et leur première pension de retraite.

Très logiquement certains travailleurs, remplissant toutes les conditions pour partir à la retraite, décident de repousser l'échéance. Alors qu'ils ont plus de 64 ans et qu'ils ont bien cotisés 172 trimestres, ils choisissent de poursuivre leur activité pour bénéficier de la "surcote". Ce mécanisme permet à un salarié d'augmenter le montant de sa future pension à chaque fois qu'il travaille un trimestre supplémentaire. Selon les chiffres de l'Assurance retraite, 18% des nouveaux retraités ont fait ce choix entre 2023 et 2024. Concrètement, avec la surcote, un salarié va voir sa pension augmenter de 1,25% à chaque trimestre. En clair, il touchera 5% de plus sur sa pension de retraite s'il continue à travailler pendant un an, 10% pour deux ans, 15% pour trois ans, et ainsi de suite.

Autre moyen d'augmenter sa pension de retraite : avoir des enfants. Les parents ayant élevé au moins trois enfants peuvent prétendre à une majoration substantielle de leur pension de retraite, fixée à 10%. Lorsqu'une surcote s'ajoute à cette situation familiale, la majoration de 10% s'applique sur l'ensemble de la pension de retraite. Prenons l'exemple d'un salarié dont la pension de retraite est estimée à 1 800 euros. S'il travaille deux ans de plus, il aura droit à une retraite de 1 980 euros. S'il a également élevé trois enfants au cours de sa vie il aura droit à une pension de 2 178 euros par mois, soit (1 800 + 10%) x 10%.

D'autres dispositifs permettent d'augmenter le montant de sa pension même une fois à la retraite. L'un d'eux permet de percevoir une majoration de pension s'élevant à 1 266,60 euros par mois. Ce bonus concerne les seniors confrontés à une situation de dépendance et ayant besoin d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. L'attribution de cette majoration répond à plusieurs critères stricts : l'assuré doit justifier de ce besoin d'assistance, sa pension de base doit avoir été attribuée en raison d'une inaptitude au travail ou d'une invalidité, et la décision doit être validée après avis médical.

Enfin, il est possible aussi d'obtenir une majoration de la pension de réversion. Pour rappel, cette pension est versée à un retraité après le décès du conjoint. Elle correspond à 54% de la pension de retraite que percevait le défunt. Cette majoration de 11,1% s'applique si le bénéficiaire a plus de 67 ans et que l'ensemble de ses pensions de retraite ne dépasse pas 2 993,14 euros par trimestre, soit 997,71 euros par mois.