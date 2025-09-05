Ces propriétaires ne remboursent plus leur prêt immobilier pendant plusieurs mois mais ne doivent rien de plus à la banque

Pendant quelques mois ils peuvent arrêter de verser des mensualités à la banque, mais leur prêt est quand même remboursé.

42% des Français vivent avec au moins un crédit à rembourser. Cela signifie qu'environ 13 millions de ménages, soit 30 millions de personnes, ont contracté au minimum un emprunt auprès de leur banque. Il peut s'agir aussi bien d'un crédit à la consommation que d'un prêt immobilier. Dans un cas comme dans l'autre, lorsqu'une personne emprunte de l'argent à un établissement bancaire, elle doit souvent souscrire à une assurance spécifique : l'assurance emprunteur.

Si cette assurance est facultative pour les crédits à la consommation, elle est en revanche obligatoire pour les prêts immobiliers. Elle permet d'assurer le client d'une banque contre le défaut de remboursement de son crédit, par exemple en cas de décès ou d'accident grave menant à une perte d'autonomie. Ainsi, l'assureur rembourse le prêt à la place de l'emprunteur. Mais il existe de nombreuses autres situations qui permettent au client d'une banque de recourir à son assurance. Cependant, les emprunteurs oublient trop souvent de s'en servir.

Concrètement, un emprunteur peut arrêter de payer de sa poche ses mensualités s'il perd son emploi ou s'il est déclaré en arrêt de travail pendant longtemps. Une longue maladie, une opération chirurgicale, un burn-out, une grossesse compliquée... Dans tous ces cas de figure, c'est à l'assureur de prendre le relais et de rembourser pendant plusieurs mois le crédit contracté.

Cette prise en charge peut être partielle ou totale, selon les termes du contrat d'assurance souscrit. Le mécanisme s'active dès lors que l'emprunteur se trouve dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales dûment constatées. Le site service-public.fr indique que l'assurance emprunteur "couvre le paiement des échéances restant dues en cas de décès, de perte totale d'autonomie, d'invalidité permanente totale ou partielle, d'incapacité temporaire de travail totale ou partielle, et même de perte d'emploi lorsque cette garantie optionnelle a été souscrite".

Prenons l'exemple d'un salarié ayant contracté un emprunt immobilier sur 20 ans. Si ce salarié est déclaré en burn-out pendant 6 mois, alors il n'aura plus à rembourser son crédit pendant toute la durée de son arrêt de travail. Pendant 6 mois, c'est son assurance qui va régler les mensualités de son prêt à sa place. Nul besoin donc de vendre sa voiture ou de vider son compte épargne pour rembourser son crédit.

Néanmoins, la prise en charge du prêt par l'assureur n'est pas automatique. Pour activer la garantie de son assurance, l'emprunteur doit formuler lui-même une demande auprès de son assureur.