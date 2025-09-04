Ce petit oubli sur l'autoroute des vacances pourrait bien venir gâcher votre rentrée

Sur certaines autoroutes, les automobilistes ne passent plus par les péages traditionnels et doivent payer en ligne. En cas d'oubli, l'amende peut être salée.

Un gain de temps qui peut coûter cher. Sur la route des vacances, des milliers d'automobilistes ont emprunté des autoroutes sans barrières de péage, dites en flux libre. Malgré les apparences, rien n'est gratuit, il faut payer en ligne dans les 72 heures qui suivent pour éviter une mauvaise surprise.

La plupart des vacanciers ayant choisi la Normandie pour passer leurs congés font partie des véhicules concernés. Les autoroutes A13, reliant Poissy et Caen, et A14, entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines, fonctionnent sans barrière. Une technologie de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation permet au concessionnaire de savoir quels véhicules ont emprunté ce trajet.

Autre zone concernée : le centre de la France. Une partie de l'autoroute A79 traverse le département de l'Allier de Sazeret, jusqu'à Digoin, en Saône-et-Loire en flux libre. Cet axe qui s'étend sur 88 kilomètres, relie l'Allemagne, la Suisse et l'Italie à l'ensemble de la façade atlantique. Son positionnement central en fait l'une des autoroutes les plus prisées pendant l'été. L'ultime tronçon sans barrière de péage est la sortie Boulay-Moselle de l'A4 située dans l'est de la France.

© Oceane2508

Plusieurs options s'offrent aux automobilistes pour payer. La plus connue est de se rendre sur le site du concessionnaire et d'y entrer sa plaque d'immatriculation avant de procéder au paiement. Il est aussi possible de se rendre dans un bureau de tabac ou dans une maison de la presse équipée du service de paiement Nirio. A noter que les badges télépéages sont automatiquement détectés par les portiques.

Si l'automobiliste ne paye pas dans un délai de 72 heures, il recevra un procès-verbal avec une amende d'un montant de 90 euros en plus du prix du péage impayé. Le montant est réduit à 10 euros en cas de régularisation sous 15 jours. Il peut toutefois grimper jusqu'à 375 euros en l'absence de contestation ou de paiement dans un délai de deux mois après l'envoi du premier procès-verbal.

Après quatre mois sans paiement, l'administration interdit au propriétaire de vendre son véhicule. Un automobiliste peut être contraint de payer 7 500 euros s'il a reçu plus de cinq amendes forfaitaires majorées dans un délai de 12 mois. Pour les personnes qui craignent d'oublier de payer, il est possible de s'inscrire sur le site des concessionnaires afin de recevoir une alerte par mail le lendemain de son passage.