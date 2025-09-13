Un virement de 220 euros arrive chez 13,5 millions de Français, mais attention à ne pas oublier de le demander

Le montant d'une aide perçue par 20% des Français va augmenter d'ici quelques jours. 3,3 millions de personnes oublient d'en faire la demande.

2 Français sur 10 vont profiter d'un virement de 220 euros par mois en moyenne. Le montant réellement perçu mensuellement par chaque ménage varie selon la composition du foyer (célibataire, couple, ou famille avec des enfants à charge, etc). Si certains ne toucheront qu'une petite centaine d'euros tous les mois, d'autres pourront empocher des versements plus importants, dépassant largement les 300 euros.

Sont concernées toutes les personnes bénéficiant des aides au logement, soit 13,5 millions de personnes selon l'Insee. Ces aides sont versées à un large éventail de la population, allant des étudiants aux retraités, en passant par les salariés et les chômeurs. Il existe une myriade d'aides au logement en France. Parmi les plus connues, on trouve notamment les APL (Aides Personnalisées au Logement), l'ALF (Allocation de Logement Familiale) et enfin l'ALS (Allocation de Logement Sociale).

Chacune de ces aides répond à des critères spécifiques. L'APL par exemple s'applique à un nombre d'habitations bien défini. Il faut donc résider dans un logement éligible à l'APL et respecter certaines conditions de revenus pour pouvoir en profiter. L'ALF, quant à elle, est attribuée en raison de la situation familiale du bénéficiaire, s'adressant principalement aux personnes ayant au moins un enfant à charge. L'ALS est destinée aux ménages modestes ne pouvant prétendre ni aux APL ni à l'ALF, comme les étudiants locataires dans le parc privé, les célibataires, ou les personnes âgées vivant seules. Et en octobre, toutes les personnes qui profitent de ces aides vont remarquer une surprise sur leur compte en banque.

En effet, les aides au logement sont revalorisées chaque année au 1er octobre. Cette revalorisation est calculée selon l'évolution de l'indice de référence des loyers (IRL) constaté au 2e trimestre de l'année en cours. L'IRL du 2e trimestre 2025 ayant progressé de 1,04% en un an selon l'Insee, les aides au logement augmenteront donc mécaniquement de 1,04% au 1er octobre 2025. Pour rappel, en octobre 2024, les aides au logement avaient été revalorisées de 3,26%.

Dans le détail, cette nouvelle hausse se traduira par une augmentation moyenne de 3 euros par mois pour les bénéficiaires des APL, soit plus de 36 euros sur l'année. Pour les allocataires de l'ALS, la hausse sera en moyenne de 2 euros par mois, représentant plus de 24 euros annuels supplémentaires. Quant aux bénéficiaires de l'ALF, ils peuvent s'attendre à une augmentation d'environ 3,50 euros par mois, soit près de 42 euros de plus sur l'année. A compter du 1er octobre, le montant moyen de l'APL sera donc d'environ 228 euros par mois. Le montant moyen de l'ALF sera de 325,82 euros par mois. Le montant moyen de l'ALS sera de 204,08 euros par mois.

Cependant, de nombreux ménages ne profitent pas des aides au logement alors qu'ils le devraient. Selon un rapport de la DREES, environ 20% des personnes éligibles aux aides au logement n'en font pas la demande auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Autrement dit, 3,3 millions de Français passent à côté de plusieurs centaines d'euros par mois.