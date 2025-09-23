Les virements de la CAF sont retardés : 13,7 millions d'allocataires ne vont pas recevoir leur versement à la date habituelle

En octobre 2025, le versement des allocations familiales, des aides au logements et des minimas sociaux arrivera en retard.

Allocations familiales, aides au logement, prime d'activité, RSA... Aucun bénéficiaire de la CAF ne pourra y échapper. En temps normal, le 5 du mois est une date clef pour les 13,7 millions de foyers enregistrés auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF). C'est à ce moment précis que les allocataires reçoivent le versement des aides sociales sur leur compte bancaire. Toutefois, en octobre, un retard exceptionnel va venir changer les habitudes des ménages concernés.

Selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), ce changement de calendrier va affecter 32,8 millions de personnes au total. Un chiffre qui englobe non seulement les bénéficiaires directs des aides sociales, mais également les personnes à charge au sein de ces foyers, notamment les enfants qui profitent indirectement de ces prestations. L'impact sera particulièrement rude pour les familles qui attendent plusieurs virements de la CAF. En effet, il n'est pas rare de voir un foyer cumuler différentes prestations, touchant à la fois les allocations familiales et les aides au logement par exemple.

Les 6,8 millions de foyers éligibles aux allocations familiales vont donc recevoir leur virement en retard. Ces familles perçoivent en moyenne entre 140 et 538 euros par mois grâce à ces aides. Le montant des allocations varie selon les revenus des parents et le nombre d'enfants à charge. Le retard des virements de la CAF va également impacter les 7,6 millions de ménages bénéficiant des minimas sociaux comme le Revenu de Solidarité Active (RSA), la prime d'activité ou encore l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Les montants versés pour ces prestations sociales oscillent entre 600 et 1 000 euros par mois, constituant souvent la principale source de revenus de ces foyers. Enfin, le décalage touchera aussi les 5,6 millions de ménages percevant les aides au logement. Parmi eux, certains bénéficient des Aides Personnalisées au Logement (APL), de l'Allocation de Logement Familiale (ALF) ou de l'Allocation de Logement Social (ALS). Avec ces prestations, les allocataires gagnent en moyenne entre 220 et 325 euros par mois.

Si les virements de la CAF arrivent avec du retard en octobre, c'est à cause d'un aléa du calendrier. Habituellement, la CAF verse les allocations le 5 du mois. Or, la CAF n'effectue jamais de virement durant le week-end. Lorsque le 5 du mois tombe un samedi, la CAF procède à une anticipation du versement. Les virements sont alors effectués le vendredi précédent (en l'occurrence le 4), permettant aux allocataires de recevoir leurs aides avec un jour d'avance.

Cependant, lorsque le 5 du mois tombe un dimanche, c'est l'inverse qui se produit. Dans ces circonstances, la CAF reporte automatiquement les virements au lundi suivant (en l'occurrence le 6). Les allocataires doivent donc patienter une journée supplémentaire avant de voir leurs prestations versées sur leur compte en banque. C'est exactement ce qui va se passer en octobre 2025 : le 5 coïncidant avec un dimanche. Les 13,7 millions de foyers qui attendent au moins un virement de la CAF ne percevront leurs allocations qu'à partir du lundi 6 octobre 2025.

La date d'envoi des virements par la CAF ne correspond pas forcément à la date de réception de la somme sur les comptes bancaires. Chaque banque traite l'opération avec plus ou moins de rapidité. Certaines versent le montant des aides le jour même quand d'autres attendent une ou deux journées pour le faire.