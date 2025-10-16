"Ma facture de gaz a explosé de 102% en 9 ans" : les prix vont encore grimper, c'est inévitable

Les 11 millions de consommateurs de gaz en France sont pris dans un cercle vicieux. Leur facture ne va jamais cesser de grimper.

11 millions de ménages utilisent cette énergie au quotidien. Que ce soit pour le chauffage, pour la cuisine ou pour avoir de l'eau chaude, de nombreux foyers français sont reliés au réseau de gaz. Autant de familles qui ont vu depuis plusieurs années leur facture bondir de plusieurs centaines d'euros.

Tout a basculé, en particulier, en 2021. Cette année-là, la reprise économique qui a suivi la pandémie de la Covid-19 a provoqué une forte tension sur le marché de l'énergie. Puis la guerre en Ukraine est venue aggraver la situation, entraînant une explosion des prix à travers toute l'Europe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le mégawattheure de gaz, qui se négociait en moyenne à 18 euros entre 2014 et 2019, a atteint le montant record de 133 euros en juillet 2022. Les ménages français ont directement subi les conséquences de cette flambée des prix.

Selon la CRE (commission de régulation de l'énergie), un ménage en France consomme en moyenne 11 200 kilowattheures de gaz par an. Avec une telle consommation, la facture annuelle des Français abonnés au gaz est passée de 747 euros en 2016 à 1 511,28 euros en septembre 2025, "soit une hausse de 102% en moins de 10 ans", indique le comparateur en ligne Selectra. Et la hausse ne semble pas prête de s'arrêter.

Si la crise énergétique a initialement déclenché cette vague d'augmentations du prix du gaz, ce sont désormais les taxes qui alimentent l'envolée des factures. La fiscalité sur le gaz a connu une hausse spectaculaire de 155% entre 2016 et 2025. Cette explosion s'explique notamment par le doublement de la taxe d'accise sur le gaz, qui est passée de 8,37 euros à 16,37 euros par mégawattheure au 1er janvier 2024. Résultat : un ménage consommant chaque année 11 200 kilowattheures de gaz paye 438 euros de taxes, contre seulement 172 euros en 2016. Les taxes et autres contributions représentent désormais près d'un tiers du montant total de la facture de gaz des consommateurs.

Les frais d'acheminement du gaz et les coûts d'entretien du réseau ont également explosé ces dernières années. Ils ont progressé de 40% entre 2016 et 2025. Récemment, le tarif de l'acheminement du gaz a bondi de 27,5% en juillet 2024, suivi d'une nouvelle augmentation de 6,1% en juillet 2025. Or, ces coûts sont reportés directement sur les factures des consommateurs. Alors qu'un ménage, avec une consommation moyenne, payait 291 euros par an de frais d'acheminement en 2016, il paye désormais 408 euros.

Parallèlement, la consommation de gaz en France a chuté de près de 30% depuis 2018. Ainsi, les coûts d'entretien du réseau de gaz et d'acheminement de l'énergie sont en hausse, alors que le nombre de foyers qui les payent est en diminution constante. Mécaniquement, cela fait grimper la facture individuelle de chaque consommateur.

Un rapport de la CRE confirme cette tendance : même si la consommation de gaz devait être divisée par deux d'ici 2050, 95% du réseau de transport resterait indispensable pour assurer la distribution du gaz. Les coûts fixes étant incompressibles, la hausse de la part consacrée à l'acheminement est donc inévitable.