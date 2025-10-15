Si vous êtes un homme, vous avez 1 chance sur 200 de descendre de ce dictateur

Des travaux publiés par un groupe international de chercheurs ont montré qu'environ 16 millions d'hommes étaient porteurs du même chromosome Y qu'un célèbre conquérant historique.

Si vous êtes un homme, vous avez une chance sur 200 de descendre de l'un des plus grands conquérants de l'histoire de l'humanité dont l'influence ne se limite pas aux batailles qu'il a menées ni aux territoires qu'il a unifiés : elle s'étend jusque dans la génétique de millions d'individus à travers le monde.

Pour comprendre l'origine d'un tel héritage, il faut remonter aux steppes d'Asie centrale, là où un jeune chef mongol allait marquer durablement l'histoire de plusieurs régions du monde. Né à la fin du XIIᵉ siècle, Gengis Khan fut d'abord un chef tribal avant de devenir le fondateur d'un empire sans équivalent. Par son sens stratégique, sa discipline et une organisation sans précédent, il parvint à unifier les peuples nomades souvent divisés de la région et à instaurer une autorité solide sur un vaste territoire.

Sous son commandement, les armées mongoles menèrent des campagnes d'une ampleur inédite, s'étendant de la Chine des Jin jusqu'aux plaines d'Europe orientale. Grâce à une stratégie mobile et une rigueur militaire remarquable, elles vinrent à bout d'empires bien plus anciens et puissants. En quelques décennies, Gengis Khan posa les fondations de l'empire mongol, qui deviendra après sa mort le plus vaste empire contigu jamais constitué.

Si Gengis Khan demeure célèbre pour ses conquêtes et son génie militaire, son nom est aussi associé à un héritage d'une autre nature : celui de sa descendance. Les alliances politiques, les mariages stratégiques et la position dominante qu'il occupait lui auraient permis de transmettre son lignage à une part considérable de la population. Des siècles plus tard, des études génétiques ont mis en évidence la persistance d'une lignée masculine commune à une vaste région d'Asie.

En 2003, un groupe international de chercheurs et chercheuses a publié dans l'European Journal of Human Genetics les résultats d'une enquête menée sur des échantillons de sang prélevés au cœur et aux frontières de l'ancien empire mongol. Leur analyse a montré qu'environ 16 millions d'hommes, soit près de 0,5% de la population mondiale masculine, étaient porteurs du même chromosome Y que le célèbre conquérant d'Asie centrale.

C'est grâce à ces travaux qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'un homme sur 200 descend du dictateur mongol. Petite précision toutefois : le terme est à prendre avec précaution car sans doute anachronique. A son époque, Gengis Khan n'était pas un dictateur au sens moderne du mot, mais un souverain exerçant un pouvoir absolu sur un empire en formation. Avec le regard d'aujourd'hui, son autorité et ses méthodes peuvent toutefois rappeler celles d'un dirigeant autoritaire.