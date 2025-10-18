L'Etat a 6 mois de retard : il va enfin envoyer ce chèque de 200 euros à 5 millions de Français

5 millions de ménages vont toucher un chèque que l'Etat doit leur verser. Mais il peut encore oublier des personnes éligibles.

L'Etat adresse un message inattendu à des millions de familles françaises. Depuis quelques jours, l'Agence de services et de paiement (ASP) a lancé une vaste campagne d'information par courrier postal, par e-mail et même par SMS. Si certains ménages ont déjà vu leur boite aux lettres ou leur boite mail se remplir, d'autres vont recevoir cet avertissement dans les prochains jours. Objectif : prévenir 5 millions de foyers de l'arrivée imminente d'un versement pouvant aller de 48 à 277 euros.

Si cette campagne de communication a de quoi surprendre les Français, c'est parce qu'elle arrive un peu tard. En réalité elle aurait dû avoir lieu en avril dernier. Cependant, au printemps, l'Etat avait invoqué des difficultés administratives l'empêchant de définir clairement la liste des personnes éligibles à ce versement. Loin d'être abandonné, le virement a simplement été décalé de quelques mois. Les bénéficiaires vont recevoir l'argent que l'Etat leur doit dès le début du mois de novembre.

La somme versée correspond au chèque énergie. Il s'agit d'une aide sociale destinée aux ménages modestes, leur permettant de payer une partie de leur facture d'énergie. Ce chèque aide les familles à régler des factures d'électricité, de gaz, de bois, de fioul ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL). Le chèque peut être utilisé sur le site dédié chequeenergie.gouv.fr ou bien être envoyé directement par courrier postal au fournisseur d'énergie. Le montant inscrit sur le chèque sera alors déduit des factures du consommateur. Si 5 millions de personnes vont en profiter dès novembre, de nombreuses autres peuvent demander à le percevoir même si elles n'ont pas reçu de mail ou de courrier de la part de l'ASP.

Le chèque énergie peut être attribué selon des conditions de revenus et son montant dépend de la composition du foyer qui en profite. Pour en bénéficier, le revenu fiscal de référence ne doit pas excéder certains plafonds : 11 000 euros annuels pour une personne vivant seule, 16 500 euros pour un couple sans enfant, 19 800 euros pour un couple avec un enfant et 23 100 euros pour un couple avec deux enfants. Le montant versé oscille entre 48 et 277 euros selon la situation de chaque ménage.

Pour les personnes qui ignorent si elles sont éligibles à cette aide, un simulateur en ligne est accessible sur le site officiel du chèque énergie. Cet outil permet aux ménages de vérifier s'ils remplissent toutes les conditions pour toucher le chèque énergie. Si c'est le cas, ils pourront alors se rendre sur une plateforme de demande en ligne mise en place pour l'Etat. La plateforme de demande est accessible jusqu'à fin février 2026. Ainsi, les foyers lésés pourront faire une réclamation pour bénéficier de cette aide à laquelle ils ont droit.