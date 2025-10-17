La Banque postale augmente ses frais : 11 millions de clients vont payer jusqu'à 36% plus cher

La Banque postale a diffusé sa nouvelle grille tarifaire pour 2026. Les 11 millions de clients vont payer plus cher qu'en 2025.

Une des banques préférées des Français s'apprête à relever ses tarifs dès le 1er janvier prochain. Une hausse des frais bancaires qui touchera de nombreux services utilisés au quotidien par les 11 millions de clients de cet établissement. Virements, cartes bancaires, tenue de compte : autant d'opérations courantes qui vont coûter plus cher dans quelques mois à peine. Une évolution particulièrement surprenante puisque cet établissement, en l'occurrence la Banque Postale, est réputé pour avoir habituellement des tarifs accessibles.

Il y a quelques jours, la Banque Postale a transmis à ses clients sa nouvelle grille tarifaire pour 2026. Un message qui s'est peut-être perdu dans la myriade de mails et autres notifications reçus quotidiennement par de nombreux titulaires de compte au sein de cette banque. Pourtant, ce mail revêt une importance capitale car il détaille précisément les frais qui vont connaître une augmentation en 2026. Or, certains frais vont connaitre des hausses dépassant les 35%.

Les frais de tenue de compte passeront de 22,80 à 25,20 euros par an, soit une hausse de 10,5%. Cette augmentation fait suite à celle déjà enregistrée en 2025, où ces mêmes frais avaient grimpé de 11,76%. Les frais de virement occasionnel effectué en agence connaîtront également une augmentation, passant de 5,50 à 6 euros. Là encore, cette hausse intervient après celle de 2025 qui avait déjà vu ces frais progresser de 10%. Et ce n'est pas tout.

La carte Visa Classic, facturée jusqu'à présent 45,80 euros, passera à 47,60 euros par an. La carte Premier verra son tarif grimper à 141,20 euros contre 138,80 euros actuellement. Les cartes haut de gamme ne sont pas épargnées : la Platinium coûtera 214 euros au lieu de 204,40 euros, tandis que l'Infinite atteindra 345,20 euros contre 329,60 euros actuellement. Les frais prélevés pour l'usage de ces cartes avaient déjà connu des augmentations en 2025, avec une hausse de 3,65% pour la Visa Platinum et de 0,73% pour la Visa Infinite.

Les frais de transfert de Plan d'Epargne Logement (PEL) et de Compte Epargne Logement (CEL), eux, enregistrent la progression la plus spectaculaire : ils bondiront de 55 euros à 75 euros, soit une augmentation de 36,4%. De leur côté, les cotisations payées pour l'utilisation d'une carte bancaire ne sont pas en reste.

Les formules d'assurance pour certaines cartes bancaires subissent également des hausses tarifaires. L'offre Alliatys passera à 32,20 euros par mois pour les cartes Infinite et à 31,30 euros pour les cartes Platinum, contre 30,70 euros et 20,30 euros jusqu'à présent. Pour la même offre avec les cartes Premier et Classic, les frais mensuels à régler s'établiront à 15,42 euros et 7,70 euros, contre 15 euros et 7,35 euros à l'heure actuelle.

Cette hausse des frais à la Banque Postale intervient après une année d'augmentations tarifaires observées chez tous les établissements bancaires de France. Aussi bien les banques traditionnelles que les banques en ligne ont relevé leurs prix en 2025. Selon le dernier rapport de l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB), les frais bancaires ont progressé en moyenne de 3,1% entre juin 2024 et avril 2025, une augmentation nettement supérieure à l'inflation qui s'est limitée à 1% sur la même période. Sur la décennie, entre 2015 et 2025, l'OTB constate que les tarifs des banques ont grimpé de 17,6%.