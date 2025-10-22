70% de pluie aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire ?

Entre l'intensité des précipitations, la part du territoire concerné, la durée de la pluie ou la probabilité qu'elle survienne, les interprétations sont nombreuses. Mais une seule est vraie.

Chaque jour, des millions de personnes consultent la météo sur leur smartphone pour savoir s'il va pleuvoir. Sur l'écran, un pourcentage s'affiche : 20%, 60%, parfois 90%. Ce chiffre est devenu un réflexe pour anticiper une sortie ou décider de prendre un parapluie. Pourtant, beaucoup d'utilisateurs ne savent pas exactement ce qu'il signifie.

Face à un pourcentage de pluie affiché, plusieurs interprétations reviennent régulièrement. Prenons l'exemple d'un pourcentage de 40% annoncé : cela signifie-t-il qu'il pleuvra avec une intensité modérée de 40% ? Que 40% de la ville sera concernée ? Ou encore que la pluie durera 40% du temps sur la période indiquée ? Autant d'hypothèses fréquemment avancées, mais qui ne reflètent pas ce que signifie réellement ce chiffre.

Si vous consultez l'application Météo-France, vous ne verrez pas apparaître de pourcentages de pluie : tout simplement parce que cette information n'y est pas affichée. En revanche, ces pourcentages sont bien présents sur l'application de La Chaîne Météo. Contactée à ce sujet, cette dernière nous a précisé que ces chiffres correspondent à la probabilité qu'un épisode pluvieux se produise. Concrètement, si l'on lit 40% de pluie à 15h, cela signifie qu'il y a 40% de chances qu'il pleuve à cette heure-là.

© JDN

Il est également possible que vous consultiez la météo via l'application préinstallée sur votre smartphone. Prenons le cas d'un téléphone Samsung : la marque sud-coréenne s'appuie pour ses prévisions sur les données fournies par The Weather Channel. Sur le site de ce fournisseur, on peut lire la précision suivante : "Si la probabilité de pluie est de 10%, cela signifie que les conditions actuelles entraîneront des précipitations une fois sur dix. Si elle est de 20%, il pleuvra deux fois sur dix, et ainsi de suite". Autrement dit, chez Samsung aussi, le pourcentage de pluie correspond bien à la probabilité qu'un épisode pluvieux se produise.

Pour les autres marques de smartphones, les données météo peuvent provenir de différents fournisseurs selon les modèles et les systèmes d'exploitation. C'est notamment le cas d'Apple ou de Google, qui utilisent leurs propres services ou des partenaires spécifiques selon les versions. Malgré cette diversité, la grande majorité des fournisseurs s'appuient sur les normes établies par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Cette dernière encadre notamment la définition du PoP (Probability of Precipitation), qui précise que le pourcentage indiqué correspond à la probabilité qu'il pleuve à un endroit donné sur une période déterminée. Bref, la prochaine fois que vous verrez 40% de pluie sur votre écran, vous saurez enfin ce que cela veut (vraiment) dire.