Cette nouvelle intelligence artificielle permet de voir à travers les murs de son voisin de palier

Votre routeur Wi-Fi pourrait bientôt vous espionner sans que vous ne vous en rendiez compte.

Imaginez un instant que quelqu'un puisse observer vos mouvements dans votre salon, votre chambre ou votre salle de bain, sans jamais entrer chez vous ni installer la moindre caméra. Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon aux Etats-Unis ont rendu cela possible. Ils ont développé un système capable de détecter les mouvements des personnes à travers les murs, en utilisant uniquement les signaux Wi-Fi qui traversent toutes vos habitations.

Ce système repose sur les propagations des ondes Wi-Fi émises par les routeurs. En effet, lorsqu'une personne se déplace dans son appartement, elle crée des perturbations avec ces ondes. Chacun de ses mouvements et de ses gestes modifie le trajet de ces ondes. Les scientifiques ont trouvé le moyen d'intercepter ces perturbations grâce à ce qu'on appelle le channel state information (CSI).

Le CSI est un ensemble de données qui décrit comment un signal radio se propage dans l'espace, de l'émetteur vers le récepteur. Grâce à une IA, ils ont réussi à transformer ces données en images compréhensibles. Pour cela, ils l'ont entraînée à reconnaitre les perturbations laissées par les corps humains dans les signaux Wi-Fi. Cette IA est donc capable d'identifier la présence d'une personne, déterminer sa position exacte dans une pièce et suivre ses déplacements en temps réel.

Les tests ont été réalisés avec des routeurs Wi-Fi ordinaires. Plusieurs appareils ont été disposés aux extrémités d'une pièce, créant un réseau de surveillance invisible. Les résultats sont impressionnants : l'IA parvient à détecter plusieurs individus simultanément, à suivre leurs mouvements avec précision et même à repérer quelqu'un caché derrière un meuble ou une cloison.

Cette technologie présente plusieurs avantages par rapport aux systèmes de surveillance traditionnels. Contrairement à une caméra classique, elle fonctionne dans l'obscurité totale. Elle peut voir à travers les murs et les obstacles. Elle ne nécessite pas de matériel coûteux comme des radars. Et surtout, elle utilise une infrastructure déjà présente dans pratiquement tous les foyers des pays développés.

Les applications potentielles de cette technologie sont nombreuses. Elle pourrait servir à surveiller les personnes âgées vivant seules pour détecter rapidement une chute, ou à identifier la présence d'un intrus sans installer de caméras. Dans le domaine commercial, cette technologie pourrait optimiser les flux de clients dans les magasins. Les pompiers pourraient l'utiliser pour localiser des victimes dans un bâtiment enfumé où la visibilité est nulle.

Toutefois, cette technologie peut être une menace pour le respect de la vie privée. Et pour cause, des personnes mal intentionnées, comme des hackers, peuvent la détourner de son usage initial pour surveiller les gestes d'autrui sans qu'il ne s'en rende compte.