Une exceptionnelle pousse de champignons a lieu dans cette région française, voici où les cueillir

Des conditions météorologiques extrêmement favorables ont permis d'avoir une pousse très importante dans ces départements français.

Qui a dit que la saison des champignons était terminée ? Alors que les premières gelées ne sont pas encore là, les champignons jouent les prolongations. "Chaque année est vraiment différente en termes de champignons il ne faut pas écouter les idées reçues selon lesquelles les champignons ne sont qu'au printemps ou à l'automne, c'est toute l'année !" affirme Dan le Mycologue, passionné de mycologie et fondateur de la chaîne YouTube "Cueillette des Champignons", aux près de 50 000 abonnés.

Si vous êtes amateurs de cèpes ou de girolles, bonne nouvelle. Grâce à des conditions météorologiques extrêmement favorables, une pousse exceptionnelle est actuellement recensée. "Les températures sont au-dessus des normales de saison donc très douces et il y a de l'eau avec la pluie. C'est ce qui a arrosé le mycélium et entraîné la pousse des champignons", explique Dan, également gestionnaire de la page Facebook "Boletus Edulis" où 200 000 personnes partagent leurs trouvailles en forêt.

Les chanceux qui pourront profiter de cette pousse exceptionnelle sont les habitants du sud-ouest de la France. "C'est surtout au sud de Toulouse, et ça concerne les départements alentours comme le Médoc, les Landes mais aussi la Dordogne. C'est une année exceptionnelle pour les cèpes on peut parler d'année millésime, on peut en cueillir jusqu'à Noël", précise Dan.

Pour les plus novices en cueillette, quelques règles de base sont à connaître. "La principale est qu'on ne consomme jamais un champignon si on n'est pas sûr à 200% de l'avoir identifié correctement. Je recommande de se munir d'un livre, il y a des livres mycologiques mis à jour très fréquemment, il faut en avoir", recommande Dan. Le passionné, originaire du sud-ouest, affirme qu'il est important de se tenir informé des progrès scientifiques.

"Certaines espèces étaient considérées comme comestibles il y a plusieurs générations et aujourd'hui elles ne le sont plus. Attention aux idées reçues fréquentes comme le fait de dire qu'on en a mangé pendant des générations ou que les animaux en consomment. L'important est ce que les scientifiques disent", plaide le mycologue. Il recommande également de consommer les champignons en petite quantité afin de savoir comment son corps réagit.

Une fois en forêt, plusieurs facteurs permettent de maximiser ses chances de remplir son panier. "Il faut privilégier les forêts de feuillus, il y a beaucoup de champignons sous les hêtres notamment. Certaines forêts sont moins propices car elles ont des plantes égoïstes qui gardent toute l'eau. C'est le cas des sapins de Douglas par exemple", développe Dan.

Une fois rentré chez vous avec les précieux champignons, attention à leur conservation. "Je recommande de les déshydrater et de les mettre dans des bocaux avec du riz. Ça peut se garder des années ainsi", conseille Dan. Attention à ne pas cueillir de champignons après les gelées car vous ne pourrez pas les congeler de nouveau. Avec tous ces précieux conseils, il ne vous reste plus qu'à aller rapidement en forêt pour votre cueillette. En bref, appuyez sur le champignon.