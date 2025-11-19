Le meilleur jour pour acheter les cadeaux de Noël approche : les prix baissent de 40%

Pour acheter ses cadeaux de Noël, il y a une date à retenir. Elle arrive bientôt.

350 euros. C’était à Noël 2015, le budget moyen des Français pour leurs cadeaux de fin d’année. Il est de 243 euros cette année, chiffre en forte baisse par rapport à l’année passée, selon une étude de l'institut de sondage YouGov, commandée par Havas Market.

Et pour cause, les prix des produits phares des fêtes (chocolat, vin et fruits de mer) ont augmenté ces dernières années, faisant forcément baisser le budget cadeau. Pour faire plaisir à ses amis et sa famille, sans trop se priver, il existe une journée dans l’année où l’on fait les meilleures affaires. Elle a lieu dans quelques jours.

350 euros de rabais sur les ordinateurs, - 40% sur des produits LEGO, - 25% chez les marques de mode : la quasi-totalité des grandes enseignes françaises s’accordent pour faire leur promotion à cette date. Cette année, elle tombe le vendredi 28 novembre.

Cette journée, c'est le Black Friday. Pour faire de bonnes affaires en ligne au moment du Black Friday, il ne suffit pas d’aller sur le premier site marchand venu, comme Amazon, Cdiscount ou la Fnac. Les meilleures promotions ne s’y font pas systématiquement.

Par exemple, au moment de l'écriture de cet article, pour les SoundForm Bolt, nouveaux écouteurs sans fil de la marque Belkin, la meilleure offre ne se trouve pas sur Cdiscount où ils sont vendus à 27 euros, encore moins sur le site de Darty (34 euros), mais c’est sur tradeinn.com où les écouteurs sont vendus 21 euros, frais de livraison inclus.

Pour savoir où se trouvent ces meilleures offres, on pourrait passer trente minutes à comparer les offres, en vérifiant les sites un à un. On peut aussi tout simplement passer par des comparateurs en ligne qui font déjà cette vérification, comme idealo.fr, achatmoinscher.com ou 123comparer.fr.

Le magazine de l'association UFC-Que Choisir met tout de même en garde les consommateurs : au moment du Black Friday les arnaques en ligne prolifèrent. De fausses promotions vous sont envoyées par mail ou SMS et de faux sites sont créés de toutes pièces par des escrocs, leur but : vider votre compte bancaire.

Avant de finaliser tout achat en ligne, il faudra donc être prudent : vérifier que l’on est sur un site officiel et, s’il est inconnu, lire des avis sur le web ou les réseaux sociaux pour en évaluer la fiabilité.

Il n’y a d’ailleurs pas qu'en ligne qu’il y a de grands rabais : centres commerciaux et grandes surfaces participent également au Black Friday. Si le 28 novembre vous n’avez toujours pas déniché le cadeau idéal pour Noël, trois jours après le Black Friday, le Cyber Monday permet de faire aussi de belles économies. Cette année, il aura lieu le 1er décembre.