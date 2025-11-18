La taxe foncière augmente encore en 2026 : une facture à plus de 1 100 euros pour tous les propriétaires

38 millions de propriétaires devront payer plus cher en 2026 pour s'acquitter de leur taxe foncière. Un chiffre permet d'estimer la hausse minimale qui s'appliquera dans toutes les communes de France.

Les chiffres de l'inflation de novembre 2025 vont bientôt tomber, et avec eux une bien mauvaise nouvelle pour 38 millions de Français. Le taux d'inflation de ce mois en particulier a une incidence notable sur le montant de la taxe foncière que tous les propriétaires devront payer l'an prochain.

La logique est simple : chaque année la taxe foncière évolue selon le niveau de l'inflation enregistrée par l'Insee au mois de novembre de l'année précédente. En clair, si l'inflation augmente en novembre 2025, alors la taxe foncière va également croître en 2026.

Par exemple, en 2023, la taxe foncière a connu une augmentation minimale de 7,1%, car l'inflation de novembre 2022 s'élevait à 7,1%. Même mécanisme en 2024, où la taxe foncière a grimpé de 3,9% puisque l'inflation de novembre 2023 s'établissait à 3,9%. Idem en 2025 : la taxe foncière a bondi de 1,7%, soit une hausse correspondant à l'inflation de novembre 2024 qui était également de 1,7%. Mais alors quelle sera la hausse de la taxe foncière en 2026 ?

Selon les estimations de deux experts de l'Insee avec lesquels le JDN a échangé, le taux d'inflation de novembre 2025 devrait se situer aux alentours de 1%. Le taux d'inflation définitif pour novembre 2025 sera dévoilé officiellement par l'Insee début décembre. Quoiqu'il en soit, le montant moyen de la taxe foncière va donc continuer d'augmenter l'an prochain.

Alors qu'il s'élevait à 1 034 euros en 2023, il est passé à 1 074 euros en 2024, puis à 1 092 euros en 2025. Avec une hausse théorique de 1%, un propriétaire devra payer en moyenne 1 102 euros de taxe foncière en 2026. Cette progression représente une augmentation de 68 euros en l'espace de 3 ans, soit une hausse cumulée de près de 6,6% depuis 2023.

Autre mauvaise nouvelle : la hausse de 1% de la taxe foncière en 2026 n'est qu'un minimum. En effet, chaque commune dispose de la possibilité d'appliquer des majorations sur le taux de la taxe foncière. Les collectivités peuvent donc librement augmenter le montant de cet impôt local lors d'un vote qui aura lieu au printemps 2026. Les propriétaires d'une maison, d'un appartement, d'un terrain ou d'un local commercial devront attendre les délibérations de leur conseil municipal pour connaître le montant exact qu'ils devront régler l'an prochain.

Pour rappel, tous les propriétaires d'au moins un bien immobilier au 1ᵉʳ janvier prochain seront redevables de la taxe foncière en 2026. Selon les dernières données de l'Insee et de la Direction générale des Finances publiques, cela représente 57,4% des ménages français, soit 38 millions de personnes. Les 9,7 millions de ménages multipropriétaires, qui possèdent plusieurs biens immobiliers, devront logiquement s'acquitter de plusieurs taxes foncières l'année prochaine.