Mieux que le Livret A : l'Etat rend le LEP accessible à 19 millions de Français supplémentaires

Les plafonds de revenus permettant d'ouvrir un LEP vont être augmentés en 2026. Beaucoup de Français oublient de profiter de ce livret d'épargne qui rapporte plus que l'inflation.

Les banquiers n'ont pas intérêt à ce qu'une part importante de la population profite de ce livret d'épargne, car il coûte cher aux établissements bancaires. Ils sont pourtant 31 millions à pouvoir en bénéficier selon la Banque de France. Si 7 millions d'épargnants possédaient un livret d'épargne populaire (LEP) en 2021, ils sont désormais 12 millions. Cela signifie que 19 millions de Français peuvent encore ouvrir ce produit d'épargne qui rapporte plus que le Livret A.

Selon le dernier rapport sur l'épargne réglementée, publié par la Banque de France à l'été 2025, 62% des personnes éligibles au LEP n'en profitent pas. Pour ouvrir un LEP, les ménages doivent respecter certaines conditions. Leurs revenus ne doivent pas dépasser certains plafonds qui varient selon la composition de leur foyer. Or, ces plafonds ont été réhaussés pour l'année 2026, ce qui veut dire que davantage de foyers vont devenir éligibles au LEP.

Ces plafonds de revenus sont indexés sur le barème de l'impôt sur le revenu. Ce barème a justement été revalorisé de 1,1% lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2026 à l'Assemblée nationale. Le Sénat est également favorable à cette mesure. Ainsi, les plafonds qui donnent accès au LEP augmentent de 1,1% en 2026.

Le revenu à prendre en compte est le revenu fiscal de référence (RFR) de l'année 2024 figurant sur l'avis d'imposition de 2025. Selon nos calculs, un célibataire pourra ouvrir un LEP si son RFR ne dépasse pas 23 052 euros. Une personne seule avec un enfant à charge doit, quant à elle, déclarer moins de 29 191 euros. Pour un couple sans enfant, ou pour un célibataire avec deux enfants à charge, cette limite est fixée à 35 494 euros. Enfin, pour ouvrir un LEP, un couple avec un enfant doit avoir un RFR inférieur à 41 331 euros, tandis qu'un couple avec deux enfants doit déclarer moins de 47 421 euros.

Ouvrir un LEP en 2026 peut être une aubaine pour les 19 millions de foyers qui n'ont pas encore sauté le pas. En effet, les intérêts générés par ce livret d'épargne sont totalement défiscalisés. De plus, le taux d'intérêt du LEP est particulièrement avantageux puisqu'il est toujours supérieur au niveau de l'inflation.

Le taux du LEP était de 6,10% entre janvier et juillet 2023. Il est ensuite passé à 6% entre août 2023 et janvier 2024, puis à 5% entre février et juillet 2024. Le taux est ensuite tombé à 4% entre août 2024 et janvier 2025, avant d'être fixé à 3,5% entre février et juillet 2025. Depuis le 1ᵉʳ août 2025, le taux de rémunération du LEP est fixé à 2,7%. Certes, il baisse, mais moins vite que le niveau de l'inflation sur les mêmes périodes.

En suivant la règle de calcul appliquée par la Banque de France, le taux du LEP en 2026 devrait s'établir à 2,4%, alors que le taux d'inflation devrait être d'à peine 1%. Avec ce taux, un épargnant détenant 1 000 euros sur son LEP pourra gagner 24 euros sur l'année. Sachant que l'encours moyen du LEP est de 6 912 euros, un épargnant qui détient cette somme sur son livret pourra empocher 165,88 euros en 2026. Enfin, un épargnant qui a atteint le plafond légal de son LEP, fixé à 10 000 euros, pourra toucher 240 euros sur l'année.

Pour ouvrir un LEP en 2026, il suffit de faire une demande auprès de sa banque. Cette dernière demandera le RFR de l'année 2024, reçu en 2025. Il faut toutefois verser 10 euros minimum sur un LEP pour qu'il soit officiellement ouvert.