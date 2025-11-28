Tous les virements, y compris les salaires, vont être bloqués pendant 4 jours dans toutes les banques : voici la date à retenir pour se préparer

Toutes les banques en France et dans 20 autres pays d'Europe vont être fermées pendant 4 jours. Les virements ne pourront pas être traités, sauf dans certains cas exceptionnels.

C'est une période qu'il vaut mieux anticiper. Dans quelques semaines, presque tous les virements bancaires vont être bloqués. Il sera impossible de transférer de l'argent d'un compte à l'autre pendant une durée de 4 jours consécutifs. Les personnes qui attendent un paiement (salaire, pension de retraite) ou qui doivent effectuer un versement vont donc devoir s'armer de patience. Ce blocage frappe, sans exception, toutes les banques en France et dans la plupart des pays européens.

Chaque année, la plateforme qui permet de transférer de l'argent en Europe est fermée pendant plusieurs jours, souvent aux mêmes dates. Tous les pays qui utilisent l'euro comme monnaie sont donc concernés, soit une vingtaine d'Etats sur le Vieux continent. Si ces interruptions ne durent généralement qu'une journée lors de certains jours fériés comme le Nouvel An, la Fête du travail (1ᵉʳ mai) ou le lundi de Pâques, la période de Noël représente le blocage le plus long.

Concrètement, les opérations bancaires de toutes les banques situées dans des pays de la zone euro seront suspendues à partir du mercredi 24 décembre à 16h30. Les services de transfert d'argent resteront ensuite indisponibles le jeudi 25 décembre pour Noël, le vendredi 26 décembre pour le lendemain de Noël, puis le samedi 28 décembre et enfin le dimanche 29 décembre. Toute opération lancée pendant cette période ne sera traitée qu'à partir du lundi 30 décembre au matin.

Cette interruption des services s'explique par la fermeture temporaire du système Target 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). "Cette plateforme permet de traiter les paiements entre les différentes banques de la zone euro", explique la Banque centrale européenne. Par ailleurs, la plateforme Target 2 sera également fermée le jeudi 1ᵉʳ janvier 2026, empêchant tous les virements ce jour-là. Les opérations bancaires lancées le mercredi 31 décembre ne seront donc traitées qu'à partir du vendredi 2 janvier.

Toutefois, les clients peuvent contourner ce blocage en effectuant des virements instantanés. Contrairement aux virements classiques SEPA, les virements instantanés permettent d'effectuer des transferts d'argent à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris pendant les week-ends et les jours fériés. En effet, ce type de versement passe par une autre plateforme appelée TIPS (Target Instant Payment Settlement) qui reste opérationnelle en permanence.

De plus, les virements classiques SEPA effectués au sein d'une même banque continueront de fonctionner durant les 4 jours de blocage. En clair, il sera possible de transférer de l'argent d'un compte Crédit Agricole vers un autre compte Crédit Agricole. En revanche, il sera impossible de faire un virement depuis un compte CIC vers un compte Société Générale ou Banque Populaire.

Cette situation risque de perturber significativement les habitudes des ménages français, qui réalisent quotidiennement près de 9 millions de virements bancaires selon les données de l'INSEE.