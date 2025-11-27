Elle est obligatoire dans tous les logements et son prix explose en 2026, surtout dans certaines régions françaises

Tous les Français sont obligés d'avoir ce contrat pour leur logement. Ils devront payer plus cher en 2026 s'ils veulent le conserver, surtout s'ils habitent dans ces régions.

Avoir un contrat d'assurance habitation est une obligation pour tous les Français, aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires. Il s'agit d'une dépense incompressible, au même titre que les factures d'énergie ou les courses alimentaires. L'ennui, c'est que ces contrats coûtent de plus en plus cher chaque année.

Les tarifs des assurances habitation ont grimpé en moyenne de 5% en 2023, avant de connaitre une nouvelle hausse de 7,2% l'an dernier. Cette année encore, leur prix a de nouveau bondi d'environ 10% selon le cabinet de conseil Facts & Figures, spécialisé dans le secteur des assurances. Dans le détail, certains contrats ont même subi des hausses de 15%, notamment pour les maisons individuelles et les pavillons.

Or, la facture va encore s'alourdir en 2026. D'après les prévisions du cabinet Addactis, spécialiste des assurances, les contrats d'assurance multirisques habitation (MRH) vont coûter 8% plus cher l'an prochain. Dans certaines régions les prix vont flamber plus qu'ailleurs.

La faute au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles qu'il engendre. En effet, depuis plusieurs années, les tempêtes, les inondations et les vagues de sécheresse sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Ces évènements climatiques causent de nombreux dégâts sur les logements, obligeant les compagnies d'assurances à indemniser toujours plus de clients. Par ailleurs, l'inflation des prix des matériaux, des matières premières et de la main-d'œuvre augmente la facture des travaux de réparation payée par les assurances.

France Assureurs estime que "le coût des sinistres climatiques s'élève à 6 milliards d'euros par an depuis 2020". A titre de comparaison, ce coût s'établissait à "3,5 milliards d'euros par an auparavant", précise la Fédération des compagnies d'assurance françaises.

Résultat : pour faire face à cette augmentation des dépenses, les assurances sont contraintes de relever leurs tarifs. Concrètement, le prix moyen d'une assurance habitation devrait atteindre 325 euros par an en 2026. Toutefois, le montant de la note varie considérablement d'une région à l'autre, certaines étant plus exposées aux catastrophes naturelles.

Selon des simulations effectuées sur le site du comparateur d'assurances Lelynx, il est possible de déterminer le montant moyen que devront payer les particuliers en 2026 pour avoir une assurance habitation.

Ainsi, en Île-de-France, il faudrait compter environ 259 euros pour assurer un appartement et jusqu'à 473 euros pour assurer une maison. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les tarifs seraient de 264 euros pour un appartement et jusqu'à 462 euros pour une maison. Dans les Pays-de-la-Loire, les prix tourneraient autour de 181 euros pour un appartement et jusqu'à 346 euros pour une maison. En Normandie : environ 193 euros pour un appartement et 353 euros pour une maison.

En Occitanie, les prix seraient de 216 euros pour un appartement et de 398 euros pour une maison. En Auvergne-Rhône-Alpes, les tarifs oscilleraient entre 216 euros pour un appartement et jusqu'à 401 euros pour une maison. Dans les Hauts-de-France, les assurés paieraient autour de 197 euros pour un appartement et 392 euros pour une maison.

La Bretagne se distingue comme la région la moins chère, avec des tarifs autour de 173 euros pour un appartement et 332 euros pour une maison. La Corse présente les prix les plus élevés, atteignant jusqu'à 394 euros pour un appartement et 564 euros pour une maison.