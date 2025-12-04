Un virement exceptionnel de 250 euros arrive sur le compte en banque de 2,3 millions de Français

Des célibataires toucheront 152 euros tandis que certains familles recevront un virement allant jusqu'à 535 euros.

i les cadeaux de Noël arrivent sous le sapin... certains se glissent sur les comptes en banque. A quelques semaines des fêtes de fin d'année, un virement inattendu va arriver sur le compte bancaire de millions de Français. Cette somme tombe à point nommé, au moment où de nombreuses familles finalisent leurs cadeaux de Noël ou se préparent à célébrer le réveillon du Nouvel An.

Cette année, ce sont précisément 2,3 millions de Français qui bénéficieront d'un versement moyen d'environ 250 euros. Il ne s'agit là que d'une moyenne puisque le véritable montant perçu par chaque bénéficiaire dépend avant tout de sa situation familiale : célibataire, marié, avec des enfants à charge, etc.

Une personne seule touchera ainsi 152,45 euros. Un couple sans enfant recevra 228,68 euros, tandis qu'une personne seule avec un enfant bénéficiera de 308,72 euros. Les montants augmentent progressivement avec le nombre d'enfants à charge. Une personne seule avec deux enfants percevra 370,45 euros, un couple avec un enfant touchera 274,41 euros, et un couple avec deux enfants profitera d'un virement de 320,15 euros.

Pour les familles nombreuses le montant du versement est encore plus important. Une personne seule avec trois enfants obtiendra 452,78 euros, tandis qu'un couple avec trois enfants à charge recevra 381,13 euros. Pour quatre enfants, le montant grimpe à 535,10 euros pour une personne seule et 442,11 euros pour un couple. Au-delà de quatre enfants, il faut ajouter 82,32 euros par enfant supplémentaire pour les personnes célibataires, et 60,98 euros par enfant supplémentaire pour les couples.

Quel que soit le montant du versement auquel ils peuvent prétendre, tous les bénéficiaires recevront leur virement dès le mardi 16 décembre 2025. Cette aide, baptisée "prime de Noël" est destinée aux Français qui perçoivent deux minimas sociaux bien précis : le Revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

Pour les allocataires du RSA, la prime de Noël leur sera versée soit par la Caisse d'allocations familiales (CAF), soit par la Mutualité sociale agricole (MSA) pour les personnes relevant du régime agricole. Pour les bénéficiaires de l'ASS, la prime de Noël sera versée directement par France Travail. Pour rappel, l'ASS s'adresse aux chômeurs qui touchaient l'Allocation de retour à l'emploi (ARE) et qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi.

Le versement de la prime de Noël est automatique. Les allocataires n'ont rien à faire pour en bénéficier, si ce n'est vérifier sur leur espace personnel des sites de la CAF, de la MSA ou de France Travail que leur informations personnelles sont correctes. Ils doivent notamment regarder sur leur RIB est le bon et si leur situation familiale est bien à jour.

Une précision toutefois : les personnes qui ont touché le RSA ou l'ASS en 2025 ne recevront la prime de Noël que s'ils ont bénéficié de ces allocations en novembre et en décembre 2025. Ainsi, une personne qui touchait le RSA en début d'année mais qui n'y a plus droit depuis peu, ne touchera pas la prime de Noël.