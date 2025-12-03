Ce faux mail Amazon, envoyé en masse après le Black Friday, peut vous voler des centaines d'euros, voici comment l'identifier

Attention, un nouveau mail frauduleux circule dans vos boîtes mails. Ne vous laissez pas avoir, malgré la ressemblance avec Amazon il s'agit d'une arnaque.

Si comme une majorité de Français vous avez commandé sur Internet avec le Black Friday, faites attention à vos mails. Un nouveau courriel frauduleux a été envoyé à de nombreux clients Amazon, et tomber dans le piège peut vous coûter des centaines d'euros. Sandrine, 51 ans, a reçu ce mail et a bien failli tomber dans le piège.

Samedi matin, un café à la main, elle consulte ses courriels sur son téléphone portable. Rien d'anormal jusqu'au moment où elle voit un mail qui semble provenir du service client d'Amazon. Elle n'a rien commandé récemment et pourtant, le mail a comme objet "Adhésion offre Prime". Méfiante, elle lit toutes les lignes du mail, il correspond en tous points aux mails reçus habituellement lorsqu'elle commande sur la plateforme américaine.

Avec l'aide de son entourage, Sandrine épluche chaque détail du mail qui lui indique : " Bonjour Sandrine, Essai terminé. Conformément aux conditions de l'offre, votre abonnement a bien été prolongé. Vous bénéficiez de 5 jours pour annuler ou modifier votre commande." La commande en question ? Un abonnement Prime Video 48 mois avec Music Prime et les avantages de livraisons Amazon pour la modique somme de… 479 euros. Voici une capture d'écran du mail où nous avons anonymisée les informations personnelles :

Ce montant exorbitant met immédiatement la puce à l'oreille de Sandrine. Après un rapide tour sur le vrai site d'Amazon, elle constate que ce fameux abonnement sur 48 mois n'existe pas. Il est possible de souscrire Amazon Prime pour 6,99€ par mois ou pour 69,90€ par an mais aucune solution sur 2 ans n'existe. Et le prix de 479 euros est exorbitant par rapport aux réels tarifs de l'entreprise américaine. Dès lors, la piste de l'arnaque se concrétise.

Sous le corps du mail, un gros bouton jaune indiquant "modifier ma commande" s'offre au destinataire pour tenter d'annuler cet abonnement qu'il n'a pas souscrit. En cliquant dessus, Sandrine découvre qu'on lui demande ses coordonnées bancaires afin d'obtenir le remboursement des 479 euros. Cette fois elle en est sûre, c'est bel et bien une arnaque, Amazon ne demandant jamais les coordonnées bancaires pour procéder aux remboursements.

Petit à petit, tous les autres signes apparaissent. L'adresse mail qui a envoyé ce mail se nomme milot@techiosis.com. Ce n'est pas une adresse mail officielle de la plateforme. Malgré la ressemblance troublante et des codes couleurs parfaitement copiés, le mail n'est pas parfait et ces détails ont permis d'identifier l'arnaque. Si vous recevez un mail similaire, prenez le temps d'observer l'objet, le destinataire et vérifiez si aucun paiement n'a eu lieu sur votre compte. Dans le doute, contactez la plateforme en question, et ne donnez pas vos coordonnés bancaires avant d'avoir une confirmation officielle.