Beaucoup de contribuables vont devoir rembourser 639 euros aux impôts : ils peuvent encore annuler la facture

Un virement des impôts va arriver sur les comptes bancaires de nombreux contribuables, mais c'est une erreur. Pour éviter d'avoir à rembourser, de nombreuses familles doivent se rendre rapidement sur le site du fisc.

N'importe qui est heureux de voir un virement inattendu se glisser sur son compte bancaire. Encore plus lorsque le montant versé est supérieur à 630 euros. Toutefois, la bonne surprise prend rapidement un goût amer lorsqu'il faut rembourser la somme quelques mois plus tard.

C'est précisément ce qui risque d'arriver à de nombreux contribuables français dans les prochaines semaines. Ils vont bientôt percevoir, par erreur, un versement des impôts. Or, le fisc n'oublie jamais celles et ceux qui lui doivent de l'argent. Les bénéficiaires devront donc restituer la somme empochée. La plupart des foyers concernés sont des parents ayant des enfants à charge, mais pas que.

Les contribuables qui risquent de se retrouver dans cette situation sont ceux qui ont bénéficié d'un crédit d'impôt en 2025. Il peut donc s'agir de familles qui ont placé un ou plusieurs enfants à la crèche, qui ont embauché une nounou, ou de particuliers qui se sont offert les services d'une femme de ménage ou d'un jardinier.

Le mécanisme du crédit d'impôt repose sur un principe simple. Lorsqu'un contribuable effectue certaines dépenses (éligibles au crédit d'impôt), il peut déduire de son impôt sur le revenu 50% du montant déboursé. Cela permet de réduire le montant de l'impôt à payer, voire d'obtenir un remboursement de la part du fisc si le ménage est peu ou pas imposable. Ces dépenses doivent être mentionnées par les contribuables dans leur déclaration de revenus l'année suivante.

Par exemple, un couple qui a dépensé 5 000 euros pour placer un enfant à la crèche en 2024 pourra profiter d'un crédit d'impôt de 2 500 euros en 2025. Selon la Direction générale des Finances publiques (DGFIP), 9 millions de contribuables ont profité d'un crédit d'impôt en 2025.

Or, pour éviter que les contribuables ne bénéficient trop tard de leur crédit d'impôt, l'État leur verse chaque année en janvier une "avance de crédit d'impôt". Ce versement correspond à 60% du crédit d'impôt. Ainsi, en janvier 2026, notre couple pris en exemple va recevoir un virement de 1 500 euros. Ce couple touchera les 1 000 euros de crédit d'impôt restant une fois qu'il aura rendu sa déclaration de revenus 2026, dans laquelle sont indiqués les revenus et les dépenses de 2025. Selon la DGFIP, les impôts versent chaque année en janvier en moyenne 639 euros d'avance de crédit d'impôt aux 9 millions de contribuables concernés.

Toutefois, si l'enfant n'était plus placé à la crèche au cours de l'année 2025, notre couple n'a plus le droit au crédit d'impôt. Il devra donc rembourser les 1 500 euros que les impôts lui verseront en janvier 2026. Et cela vaut pour toutes les dépenses éligibles au crédit d'impôt. En clair, les contribuables qui embauchaient une nounou, une femme de ménage ou un jardinier en 2024 mais plus en 2025 vont recevoir une avance de la part du fisc en janvier 2026. Une somme qu'ils devront rembourser.

Pour éviter de toucher à tort cette somme, les contribuables ont jusqu'au 11 décembre prochain pour annuler le versement de leur avance. Ils doivent se rendre sur le site impots.gouv.fr, accéder à la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source", puis se rendre dans le menu "Gérer vos avances de réductions et crédits d'impôt". Là, ils pourront indiquer qu'ils ne bénéficient plus de crédit d'impôt.