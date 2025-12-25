Des millions de retraités vont recevoir leur pension en retard : les caisses de retraite dévoilent les nouvelles dates de versement

Certaines pensions de retraite vont arriver avec du retard sur le compte en banque des retraités. Deux caisses de retraite n'effectueront pas les virements à la date habituelle.

La date est souvent cochée dans le calendrier, pourtant ce n'est pas forcément la bonne. Tous les mois, les 17,2 millions de retraités français attendent que leur pension de retraite arrive sur leur compte en banque. Pour beaucoup d'entre eux, ce versement est leur seule et unique source de revenus. Le virement de janvier est d'autant plus attendu qu'il intervient juste après les dépenses en cascade engendrées par les fêtes de fin d'année.

Si les travailleurs ont l'habitude de recevoir leur salaire à des dates plus ou moins régulières – notamment en fin de mois – pour les retraités c'est la même chose. Chaque caisse de retraite a l'habitude de verser les pensions à ses affiliés aux mêmes dates tous les mois. Cependant, il arrive que la date du virement soit exceptionnellement décalée.

Cette situation s'explique par une règle simple : les virements des pensions ne sont jamais réalisés durant les week-ends ni pendant les jours fériés. Tout simplement parce que le personnel des caisses de retraite ne travaille pas ces jours-là. Lorsque la date habituelle de versement tombe un samedi ou un dimanche, les caisses prennent alors la décision d'anticiper le paiement au vendredi précédent, ou à l'inverse, de le repousser au lundi suivant.

Or, un décalage est justement prévu en janvier chez certaines caisses de retraite. En clair, des millions de retraités vont percevoir leur pension à la date habituelle, tandis que d'autres vont devoir patienter avant de toucher leur virement bancaire. Pour janvier 2026, les différents organismes de retraite ont communiqué les dates exactes auxquelles seront effectués les prochains virements.

Les retraités qui vont devoir s'armer de patience sont notamment les anciens salariés du secteur privé. Ils sont affiliés à la caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui regroupe environ 14 millions de retraités. Cet organisme effectue traditionnellement le versement des pensions au premier jour de chaque mois. Les retraités dépendant de la Caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (Carsat), bénéficient également d'un paiement prévu normalement pour le premier jour du mois.

Néanmoins, comme le 1ᵉʳ janvier 2026 correspond à un jour férié cette année, l'Agirc-Arrco et la Carsat ont décidé de modifier leur calendrier de paiement. Les retraités de ces deux régimes toucheront leur virement le vendredi 2 janvier, soit avec un jour de retard.

Autre virement attendu : celui du régime général. Cette pension est versée par l'Assurance retraite, également appelée Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV). L'intégralité des retraités français, soit 17,2 millions de personnes, perçoivent une pension de cet organisme. La CNAV procède à ses virements le 9 de chaque mois. Les retraités recevront donc le paiement de leur pension le vendredi 9 janvier 2026.

Enfin, les anciens agents de la fonction publique suivent un autre calendrier. Pour eux, la pension de retraite arrive en fin de mois. Dans le détail, les fonctionnaires ayant exercé dans les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, qui dépendent de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), percevront leur pension le mercredi 28 janvier 2026. Les retraités ayant travaillé pour l'État devront attendre un jour de plus avant de recevoir leur argent. Leur virement est prévu pour le jeudi 29 janvier 2026.