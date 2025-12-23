Boire un verre d'eau pour un verre de vin ? Voici ce qu'il faut vraiment faire selon ce médecin

Boire du vin n'est pas sans danger et pour limiter le risque, certains alternent entre verres d'eau et verres de vin. Mais est-ce au moins utile ?

"Il faut boire un verre d'eau pour un verre de vin." C’est un adage que l’on entend à longueur d’année, et particulièrement pendant les fêtes où les bulles et le vin accompagnent une partie des tables françaises.

Pour autant, est-ce vrai ou est-ce une simple légende urbaine qui pollue nos dîners ? La réponse se trouve dans un rapport au doux nom “d’avis d’experts relatif à l’évolution du discours public en matière de consommation d’alcool en France”, publié en mai 2017 par Santé publique France.

Résultat : on trouve dans ce document dix recommandations dont la première est à destination du grand public. On peut lire que “pour chaque occasion de consommation, il est conseillé de réduire la quantité totale d’alcool que vous buvez ; d’éviter les lieux et les activités à risque ; de s’assurer que vous avez des gens que vous connaissez près de vous et que vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité ; et de boire lentement, en mangeant et en alternant avec de l’eau”.

Cet adage n’est donc pas un mythe et est confirmé par la recommandation actuellement en vigueur en France, telle que formulée par Santé publique France. Il convient de préciser que boire de l’eau ne suffit pas, selon la recommandation officielle, il faut aussi manger et consommer lentement l'alcool.

Ce conseil est également repris par le célèbre nutritionniste et animateur de télévision Jean-Michel Cohen : “Pour les boissons, alternez un verre d'alcool avec un verre d'eau : cela limitera la consommation excessive tout en facilitant la digestion.”

Une association met toutefois en garde contre cet adage et certaines interprétations : "Si des conseils de réduction des risques peuvent être utiles pour limiter sa consommation (par exemple, boire de l’eau entre deux verres d’alcool, manger de façon consistante avant ou après une soirée), ils ne préviennent en rien les effets néfastes d'une alcoolisation massive et express", indique Addictions France.

Dans son avis d’experts, Santé publique France précise également que “si vous consommez de l’alcool, il est conseillé pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie de ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres standard par jour et d’avoir des jours dans la semaine sans consommation.” Même en alternant parfaitement l’eau et l’alcool, il n’est pas conseillé de boire plus de deux verres d’alcool par jour.

Pour formuler ces recommandations, Santé publique France s’est appuyée sur l’expertise de huit spécialistes, allant de l’épidémiologiste à l’infirmière scolaire, en passant par l’addictologue et le psychiatre. Sur la période 2016-2017, ils ont rencontré de nombreux professionnels du secteur et ont analysé deux études commandées, l’une sur les risques de mortalité attribuable à l’alcool et l’autre sur la perception des Français de l’alcool et les recommandations en vigueur à l’époque.