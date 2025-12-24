Ce footballeur français ex-international et joueur de l'OM s'est construit un parc aquatique dans son jardin

En plus du parc aquatique, le domaine, situé à une heure de la ville de Monterrey, comprend des terrains de football, de tennis et de basket.

Est-ce que vous vous rappelez d'André-Pierre Gignac ? Pour les non amateurs du ballon rond, Gignac est un joueur de football passé par plusieurs clubs français, dont Lorient, Toulouse ou encore Marseille entre 2010 et 2015. Né à Martigues, cet attaquant de pointe a également joué pour l'Équipe de France à plusieurs reprises. Souvenez-vous, il avait failli offrir aux Bleus l'Euro 2016 mais sa frappe en finale contre le Portugal s'était échouée sur le poteau.

Après son passage à l'Olympique de Marseille, Gignac s'envole au Mexique pour poursuivre sa carrière. À l'époque, son choix peut surprendre observateurs et supporters. Le championnat mexicain est peu médiatisé en France et rarement choisi par des joueurs français confirmés. En 2015, donc, il s'engage avec les Tigres de Monterrey à l'âge de 29 ans. Dix années plus tard, le Français ne doit certainement pas regretter son choix au vu de son parcours.

Au Mexique, Gignac est devenu un joueur particulièrement apprécié des supporters, au fil des saisons. Avec plus de 200 réalisations au compteur, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de Monterrey avec lequel il a remporté la Ligue des champions de la Concacaf en 2020, l'équivalent de la Ligue des champions européenne qui rassemble les meilleurs clubs d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. À noter que le joueur a obtenu la nationalité mexicaine en 2019, signe de son intégration.

Au Mexique, il n'y a pas que sur les terrains que le joueur semble s'épanouir. Quand il ne s'entraîne pas ou qu'il ne dispute pas de match, Gignac peut profiter de la formidable villa qu'il s'est fait construire au cœur des montagnes, à environ une heure de la ville de Monterrey. Filmée par les caméras de Téléfoot, cette immense demeure abrite de nombreux équipements aussi spectaculaires qu'inattendus, pensés pour toute la famille.

La villa, construite en pleine nature, n'a rien d'une maison classique et se distingue par son ampleur. On y trouve des terrains de football, de tennis et de basket, comme un véritable centre d'entraînement privé. Mais c'est surtout le jardin qui impressionne par ses dimensions. Gignac y a fait installer un véritable parc aquatique, avec une grande piscine, un écran géant pour regarder les matchs depuis l'eau, des toboggans et des aires de jeux pour les enfants. L'ensemble ressemble plus à un parc de vacances qu'à une simple résidence.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Gignac s'est fait plaisir dans la conception de ce lieu. "Dès que j'ai eu le terrain, j'ai commencé à dessiner la maison de mes rêves", a-t-il expliqué à Téléfoot. "Je l'ai construite de zéro. La première fois où j'ai vu le terrain, j'ai pris une feuille de papier, j'ai fait le terrain, un rectangle, et je faisais des dessins dessus où je voulais les choses. Bon après je me suis excité un peu". Petit détail qui fera plaisir aux supporters de Marseille : leur ancien joueur a fait personnaliser les gradins de son terrain de football aux couleurs de l'OM.