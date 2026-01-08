Des millions de pensions de retraite vont être plafonnées en 2026 : aucun retraité du privé ne pourra gagner plus que ce montant

Un nouveau plafond s'applique sur les pensions de retraite des anciens salariés du privé. Les caisses de retraite peuvent verser des montants plus importants à certains retraités qui profitent de majorations.

A l'image d'un livret d'épargne ou d'une capacité de paiement par carte bancaire, les pensions de retraite sont soumises à un plafond. Beaucoup l'ignorent, mais en France un retraité ne peut pas percevoir une pension supérieure à un montant bien précis. La majorité des caisses de retraite doivent respecter ce seuil baptisé PASS : comprenez plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS).

Les anciens fonctionnaires qui touchent des pensions de retraite versées par la Caisse de retraite de la fonction publique territoriale (CNRACL) ou par le régime de la fonction publique d'Etat ne sont pas concernés par ce plafond. Seules la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), dédiées aux anciens salariés du secteur privé, doivent respecter le PASS.

Or, le PASS a changé récemment. Ce plafond a été revalorisé de 2% au 1ᵉʳ janvier 2026. Il est donc passé de 47 100 euros brut annuels en 2025 à 48 060 euros cette année. Une somme qui correspond à un revenu brut de 4 005 euros par mois. De leur côté la Carsat et la Cnav n'ont pas le droit de verser des pensions supérieures à 50% du PASS. En clair, les pensions de retraite de base des anciens travailleurs du privé ne peuvent pas excéder 2 002,50 euros brut par mois en 2026, contre 1 962,50 euros en 2025.

Pour les salariés du privé, la pension de retraite est calculée, en théorie, sur la moyenne des 25 années de carrière où leur rémunération a été la plus élevée. Toutefois, même s'ils ont touché des salaires mirobolants durant toute leur vie professionnelle, les salariés du privé qui partent à la retraite en 2026 ne pourront pas toucher plus de 2 002,50 euros brut par mois. C'est la loi. Ils bénéficient néanmoins d'une retraite complémentaire (Agirc-Arrco) qui, elle, n'est pas plafonnée. Le montant moyen de cette dernière s'élevait à 527 euros brut par mois en 2025.

Afin d'augmenter leur pension de base, les futurs retraités affiliés à la Carsat ou la Cnav peuvent profiter de plusieurs dispositifs qui permettent de dépasser le plafond de 50% du PASS. C'est notamment le cas s'ils prétendent à d'éventuelles majorations de pension de retraite.

Une majoration de 10% du montant de la pension est par exemple accordée si le retraité a élevé au moins 3 enfants. Un retraité de la Cnav qui doit percevoir une pension de 2 000 euros brut par mois et qui a eu 3 enfants pourra bénéficier d'une pension de 2 200 euros brut mensuels, soit 197,50 euros de plus que le plafond réglementaire.

Même chose pour un salarié qui bénéficie d'une surcote car il a travaillé au-delà de la durée minimale de cotisation requise pour partir à la retraite, soit 170 trimestres. Ce salarié verra sa pension de base être augmentée de 1,25% pour chaque trimestre travaillé supplémentaire. En clair, s'il reste en activité pendant un an, sa pension sera majorée de 5%. Elle sera augmentée de 10% s'il travaille 2 ans de plus, de 15% s'il travaille encore 3 ans, et ainsi de suite.

Cette option est retenue par "18% des nouveaux retraités", indique l'Assurance retraite. Ce choix permet de combler une partie de la perte de pouvoir d'achat qui arrive au moment de prendre sa retraite. En France, un nouveau retraité perd en moyenne 25% de ses revenus mensuels lorsqu'il met fin à sa carrière.