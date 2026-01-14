Les montants des allocations familiales divisés par deux : les revenus des familles ne doivent pas dépasser ces nouveaux plafonds

Le prochain versement des allocations familiales risque de décevoir. Certaines familles vont toucher des montants divisés par deux, voire par quatre.

Près de 7 millions de familles reçoivent tous les mois des allocations familiales. C'est un droit garanti par la loi. Sur ce point, l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale est explicite : "Toute personne, française ou étrangère, résidant en France et ayant à sa charge plusieurs enfants peut bénéficier des prestations familiales pour ces enfants".

La Caisse d'allocations familiales (CAF) qualifie elle-même ces aides d'''universelles". Cela veut dire qu'elles sont attribuées à toutes les familles comptant au minimum deux enfants, et ce, peu importe leurs revenus. En clair, les allocations familiales peuvent profiter autant aux familles modestes qu'aux familles aisées, voire très aisées.

Pour en bénéficier, les parents doivent simplement résider au moins 9 mois par an en France et assurer la charge permanente de leurs enfants, ce qui comprend le logement, l'alimentation et l'habillement. Bien que toutes les familles puissent prétendre aux allocations familiales, le montant versé par la CAF diffère selon les revenus de chaque foyer.

La CAF fixe certains plafonds de revenus pour déterminer le montant de l'aide attribuée à chaque famille. Lorsque les ménages disposent de revenus dépassant ces seuils, leurs allocations peuvent être réduites de moitié, voire divisées par quatre. Or, de nouveaux plafonds ont été instaurés au 1ᵉʳ janvier 2026. Pour les allocations versées cette année, la CAF se base sur le revenu catégoriel de l'année N-2, en l'occurrence l'année 2024.

Une famille comptant deux enfants verra ses allocations divisées par deux si son revenu de 2024 excède 79 980 euros. Ce plafond s'élève respectivement à 86 644 euros pour une famille comptant trois enfants et à 93 308 euros pour une famille avec quatre enfants.

Si les revenus de la famille franchissent le nouveau plafond légal, une famille de deux enfants ne percevra plus 151,04 euros par mois mais seulement 75,52 euros. Une famille de trois enfants qui dépasserait le seuil réglementaire ne touchera plus 344,50 euros, mais uniquement 172,29 euros mensuels. Enfin, une famille de quatre enfants qui excéderait le nouveau plafond de revenu n'empochera plus 538,02 euros, mais seulement 269,01 euros chaque mois.

Le montant de base de l'allocation familiale peut même être divisé par quatre si les revenus de la famille dépassent respectivement 106 604 euros pour deux enfants, 113 268 euros pour trois enfants et 119 932 euros pour quatre enfants. Dans cette situation, une famille de deux enfants recevra 37,76 euros par mois, une famille de trois enfants percevra 86,12 euros et une famille de quatre enfants touchera 134,50 euros tous les mois.

Si elles pensent être concernées par ces modifications, les familles peuvent vérifier leur éligibilité et le montant de leurs nouvelles allocations familiales auprès de leur Caisse d'allocations familiales ou via le site internet de l'organisme.