C'est le nouveau montant net à ne pas dépasser chaque mois pour éviter de payer des impôts en 2026

Les contribuables vont obligatoirement payer des impôts en 2026 si le revenu net qu'ils perçoivent tous les mois dépasse ce nouveau seuil.

Le gouvernement va utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de finances pour 2026. Afin d'éviter la censure, l'exécutif a accepté de revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu de 0,9%, nous apprend le quotidien Les Echos. Cette revalorisation concerne en réalité la totalité des barèmes utilisés par l'administration fiscale. Parmi ces barèmes, il y a notamment celui des "seuils d'imposition".

De prime abord, le terme de "seuil d'imposition" peut sembler assez technique. Pourtant, il désigne une réalité très concrète. Le seuil d'imposition est le revenu exact à partir duquel un contribuable devra payer des impôts en 2026. En clair, si les revenus d'un contribuable restent inférieurs à ce montant, il ne devra pas verser le moindre centime au fisc cette année. En revanche, si ses revenus sont supérieurs au montant indiqué, alors le contribuable peut être certain qu'il devra mettre la main à la poche.

Suite à cette revalorisation de 0,9%, les seuils d'imposition ont donc été modifiés. Alors qu'environ 19 millions de foyers fiscaux pourraient être imposés en 2026, certains contribuables vont échapper (parfois de justesse) à l'impôt sur le revenu. En s'appuyant sur le simulateur du site impot.gouv.fr, le Journal du Net a calculé le montant net mensuel qu'il ne fallait pas dépasser en 2025, pour éviter d'avoir à payer des impôts en 2026.

Dans un premier temps, les contribuables doivent calculer leur revenu net imposable annuel. Pour cela, ils doivent additionner la totalité des revenus (salaires, pensions de retraite, etc) qu'ils ont perçus entre le 1ᵉʳ janvier et le 31 décembre 2025. De cette somme il faut ensuite déduire les différents abattements, réductions ou crédits d'impôt auxquels ils peuvent prétendre. Pour finir, il faut comparer le résultat obtenu avec les nouveaux seuils d'imposition en vigueur cette année.

Selon ce nouveau barème, une personne célibataire sans enfant ne paiera pas d'impôts si son revenu net annuel de 2025 reste inférieur ou égal à 17 594 euros annuels. Ce plafond équivaut à un salaire ou une pension de retraite mensuelle de 1 629 euros net.

Pour un célibataire ayant un enfant à charge, le seuil d'imposition est fixé à 23 391 euros par an. Cela correspond à un revenu de 2 165 euros net par mois.

Dans le cas d'un couple sans enfant, ou d'un parent seul élevant deux enfants, le seuil d'imposition est fixé à 32 866 euros sur l'année. Pour ces foyers, le revenu mensuel net ne doit pas dépasser 3 043 euros pour échapper à l'impôt sur le revenu en 2026.

Pour un couple avec un enfant, le revenu net imposable de 2025 ne doit pas excéder 38 660 euros annuels. Ce montant peut être atteint si le foyer perçoit 3 579 euros net chaque mois, soit approximativement 1 789 euros net par parent.

Enfin, pour un couple avec deux enfants, le seuil d'imposition s'élève à 44 458 euros. Afin de respecter ce plafond, les parents ne doivent pas percevoir plus de 4 116 euros net par mois, soit environ 2 058 euros chacun.

Pour rappel, il existe une particularité dans le système fiscal français : l'administration fiscale ne procède pas aux prélèvements d'impôt dont le montant est inférieur à 61 euros. Cette somme représente le coût de traitement d'un dossier pour la Direction générale des Finances publiques (DGFIP). En effet, pour un montant d'impôt inférieur à ce seuil, l'opération administrative n'est pas rentable pour l'État. Les contribuables concernés par cette situation vont donc être automatiquement dispensés de payer le faible montant d'impôt qu'ils devraient théoriquement verser au fisc.