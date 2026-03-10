Considéré comme plus rentable que la Bourse, cet accessoire de mode est devenu un produit financier

Accessoire de mode et produit de luxe, ces dernières années il est étudié par les experts du monde pour sa valorisation. C'est que cet accessoire est considéré, selon certaines études, comme plus rentable que la Bourse.

Investissement patrimonial et objet de collection façonné à la main. Ces dix dernières années, un accessoire de mode à faire parler de lui, parce que considéré par certaines études comme un meilleur outil financier que la bourse. Comment et pourquoi cet accessoire de mode en est arrivé là ?

Sa notoriété dans le monde financier a explosé il y a dix ans, en janvier 2016, lorsque le Time, revue hebdomadaire américaine, explique dans un article pourquoi cet accessoire de mode attire les investisseurs.

L'article s'appuie sur une étude de Baghunter, une plateforme spécialisée dans la revente de sacs de luxe, qui compare les performances de trois types d'investissement entre 1980 et 2015 : l'indice boursier S&P 500, l'or et un sac de chez Hermès. Sur cette période de 35 ans, le S&P 500 et l'or ont offert un rendement nominal moyen de respectivement 11,66% et 1,9% par an. En revanche, ces sacs d'Hermès affichent une augmentation de valeur constante de 14,2% en moyenne annuelle.

Cet accessoire de mode qui défie les marchés financiers, c'est le Birkin d'Hermès, sac fourre-tout rectangulaire, souple et spacieux, doté d'une fermeture et de coutures caractéristiques du savoir-faire d'Hermès. Il porte le nom de l'actrice Jane Birkin, pour qui le sac a été dessiné.

En réalité, le sac Birkin se décline sous différentes formes. Il existe en plusieurs tailles, les plus courantes étant le Birkin 25, le Birkin 30, le Birkin 35 et le Birkin 40, les chiffres correspondant à la largeur en centimètres. Les matériaux varient également considérablement : cuir de veau, cuir d'autruche, de crocodile, de lézard ou de chèvre. Certains modèles plus rares sont agrémentés de métaux précieux comme l'or blanc ou l'argent, voire sertis de diamants.

Aujourd'hui, les sacs Hermès ont intégré des cabinets d'études prestigieux comme le britannique Knight Frank, qui les a inclus dans son Luxury Investment Index en 2020. Selon les dernières études, les sacs Hermès et particulièrement le Birkin, vitrine de la marque française aux côtés du sac Kelly, restent forts financièrement.

Dans une étude du site de seconde main américain Rebag publiée en 2024, on découvre qu'en moyenne la rétention de valeur des sacs Hermès est de 100%. Autrement dit, en moyenne, ils ne perdent pas de valeur au cours du temps. Ce chiffre est cependant une moyenne qui peut fluctuer selon les modèles, les couleurs et les matériaux, les éditions limitées et les formats plus petits comme le Birkin 25.

Ce sac est devenu un investissement pour plusieurs raisons. D'abord, sa rétention de valeur, comme vu à l'instant. Ensuite, sa rareté : Hermès produit chaque Birkin artisanalement (environ deux jours de travail par sac) et limite volontairement la production. Enfin, le symbole social : porté par des célébrités comme Kim Kardashian ou Victoria Beckham, le sac est le plus "instagrammé" de l'histoire.

En revanche, poser sa main sur un sac Hermès, c'est une autre paire de manches. La maison française ne dispose plus de liste d'attente officielle, mais semble privilégier sa clientèle fidèle. Les stocks varient d'une boutique à l'autre avec des livraisons irrégulières et imprévisibles, obligeant les acheteurs à nouer une relation de confiance avec un conseiller de vente et à faire preuve de patience. Un Birkin classique en cuir simple coûte en moyenne 11 000 euros en Europe, selon la maison de vente Sotheby's. Cette difficulté d'accès alimente la valeur du sac sur le marché secondaire, où certains modèles se vendent au-dessus de leur prix d'origine.