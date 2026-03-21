Virement de la CAF : en avril 13,7 millions de foyers vont toucher leur versement en retard sur leur compte en banque

Les millions de ménages qui attendent de recevoir leurs allocations familiales, leurs aides au logement ou leurs prestations sociales vont devoir patienter. La CAF et les banques vont exceptionnellement mettre plus de temps à effectuer les virements sur les comptes bancaires en avril.

Allocations familiales, aides au logement, prime d'activité, RSA... Aucun bénéficiaire de la CAF ne recevra ses aides sociales à temps en avril 2026. Le plus souvent, la Caisse d'allocations familiale (CAF) envoie les virements sur les comptes en banque de ses 13,7 millions d'allocataires le 5 de chaque mois. Toutefois, le versement d'avril 2026 va prendre un retard exceptionnel. L'impact sera particulièrement rude pour les familles qui attendent plusieurs virements de la CAF. Certaines cumulent, en effet, différentes prestations, touchant à la fois les allocations familiales et les aides au logement, par exemple.

Les 6,6 millions de foyers éligibles aux prestations familiales, comme les allocations familiales, vont donc recevoir leur virement en retard. Le décalage des virements de la CAF va également impacter les millions de ménages bénéficiant de certaines aides comme le revenu de solidarité active (RSA), la prime d'activité ou encore l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Enfin, le retard touchera aussi les 5,6 millions de ménages percevant des aides au logement : à savoir les bénéficiaires des aides personnalisées au logement (APL), de l'allocation de logement familiale (ALF) ou de l'allocation de logement social (ALS).

Si les versements de la CAF arrivent avec du retard en avril, c'est parce que l'organisme n'effectue jamais de virement bancaire durant le week-end. Lorsque le 5 du mois tombe un samedi, la CAF anticipe et procède au versement des aides avec un jour d'avance, en l'occurrence le vendredi 4. Lorsque le 5 du mois tombe un dimanche, c'est l'inverse qui se produit : la CAF reporte les virements au lundi suivant, à savoir le 6. En théorie, c'est exactement ce qui aurait dû se passer en avril 2026, le 5 coïncidant avec un dimanche. Toutefois, les virements de la CAF n'arriveront pas sur les comptes en banque des allocataires le lundi 6 avril, mais encore un peu plus tard ! Un autre événement va venir rallonger le retard des versements.

En cause, le premier week-end d'avril correspond au week-end de Pâques. A cette période, les banques suspendent exceptionnellement la plupart des transferts d'argent d'un compte bancaire vers un autre. Pendant 4 jours consécutifs, les virements, les salaires, les pensions de retraite et les allocations sont bloqués dans tous les établissements bancaires se situant en France et dans les autres pays de la zone euro.

Cette interruption s'explique par la fermeture temporaire du système Target 2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). "Il s'agit d'une plateforme qui permet de traiter les paiements entre les différentes banques situées dans la zone euro", comme l'explique la Banque centrale européenne (BCE) sur son site internet. La fermeture du Target 2 impacte donc tous les pays qui utilisent l'euro comme monnaie.

La coupure débutera le jeudi 2 avril à 18h. Les services de transfert d'argent demeureront fermés le vendredi 3, le samedi 4, le dimanche 5 et enfin le lundi 6 avril inclus. Toute opération lancée durant cette période ne sera traitée qu'à partir du mardi 7 avril au matin. Seuls les virements instantanés et les virements au sein d'une même banque fonctionneront encore.

Les millions d'allocataires de la CAF recevront donc leurs aides sociales seulement à partir du mardi 7 avril 2026. Autre bémol : la date d'envoi des virements par la CAF ne correspond pas forcément à la date de réception de la somme sur les comptes bancaires. Chaque banque traite l'opération avec plus ou moins de rapidité. Certaines versent le montant des aides le jour même quand d'autres attendent jusqu'à 3 jours pour le faire. 3 jours... de retard supplémentaires.