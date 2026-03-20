Changement d'heure d'hiver : c'est ce week-end là qu'il faut y penser

Les nuits raccourcissent mais la fatigue, elle, guette. Le changement d'heure revient cette année encore, sans perspective immédiate d'y échapper.

C'est peut-être l'une des traditions les plus discutées des dernières années, mais elle n'a pas disparu : le passage à l'heure d'été revient, implacablement, chaque printemps. Sur les réseaux sociaux, dans les repas de famille ou au bureau, difficile d'échapper au débat sur l'utilité — ou la nocivité — de ce basculement obligatoire.

Le système actuel, instauré officiellement en 1976 dans l'Hexagone à la suite du choc pétrolier, entendait à l'origine réduire la consommation d'énergie en allongeant artificiellement la durée d'ensoleillement en soirée. Si l'argument avait du sens dans une société habituée à vivre essentiellement à la lumière du jour, il est de plus en plus remis en question à l'ère des LED et du numérique : les études récentes montrent en effet que l'économie d'électricité réalisée chaque année grâce au simple décalage horaire demeure très limitée.

Comme chaque année, dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026, il faudra donc se souvenir qu'à 2 heures du matin, il sera officiellement 3 heures. Et si bon nombre de citoyens feront confiance à leur smartphone ou à leur box Internet pour gérer le changement automatique, le corps, lui, sera un peu plus lent à s'ajuster. Les experts en chronobiologie le répètent à chaque passage : une fois l'heure légale brutalement avancée, l'horloge biologique, elle, traîne à s'adapter. Ce décalage provoque souvent des endormissements tardifs, des réveils difficiles, un sommeil moins profond et cette fameuse impression de "jet-lag" social que beaucoup ressentent au retour du printemps.

Les études scientifiques sont formelles : ce simple ajustement de l'horloge biannuel, s'il ne bouleverse pas la santé d'une population en pleine forme, pèse néanmoins sur ceux dont les rythmes sont déjà déréglés.

Pour adoucir cette transition, des solutions toutes simples existent. Les spécialistes conseillent de préparer l'organisme en douceur : avancer ses horaires de coucher et de lever par petits paliers dans les jours précédents, ajuster ceux des repas, profiter d'une exposition à la lumière naturelle dès le matin, favoriser des soirées calmes et s'éloigner des écrans avant la nuit fatidique. Il s'agit d'aider le corps à reprogrammer ses repères progressivement, afin de réduire l'effet "coup de massue" du dimanche matin.

Reste la question que tout le monde se pose : combien de temps ce ballet des aiguilles va-t-il se poursuivre ? L'Union européenne avait annoncé la fin programmée de ces allers-retours saisonniers, suscitant un espoir chez beaucoup. La pandémie, puis les crises géopolitiques, ont eu raison de ce calendrier; aucun compromis n'a été trouvé. Malgré l'inscription du dossier à l'agenda européen, aucun horizon concret ne se dessine à l'heure actuelle. En 2026, la France et ses voisins continueront donc de régler leurs montres deux fois par an, dans l'attente d'une décision commune. Pour l'heure, tradition agaçante ou non, il faudra bel et bien penser à avancer l'horloge ce week-end-là.