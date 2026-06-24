Retraite : tous les parents peuvent gagner jusqu'à 8 trimestres de plus et augmenter leur pension de retraite

Les futurs retraités affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) peuvent profiter d'un calcul plus favorable pour déterminer le montant de leur pension de retraite.

Une mesure annoncée comme une avancée pour les femmes, va finalement profiter à tous les parents, hommes compris. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026 comporte plusieurs articles visant à réduire les écarts entre les pensions de retraite versées aux femmes et celles versées aux hommes. Les premières ayant des carrières plus hachées percevant souvent des montants plus faibles que les seconds.

Une disposition de la LFSS 2026 devait initialement améliorer les pensions des futures retraitées. Toutefois, cette mesure va non seulement profiter aux femmes, mais également aux hommes. Car tous les parents qui partiront à la retraite à partir du 1ᵉʳ septembre 2026 sont concernés.

Pour bien comprendre, il faut d'abord rappeler que la pension de retraite de base, versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) aux anciens salariés du secteur privé, est calculée en fonction des 25 années au cours desquelles les revenus du travailleur ont été les plus élevés. Cependant, à partir de septembre 2026, seules les 24 meilleures années seront retenues pour les futurs retraités ayant eu un enfant. Pour celles et ceux qui ont eu au moins deux enfants, seules les 23 meilleures années entreront dans le calcul. Cette évolution devrait générer un gain de plusieurs dizaines d'euros par mois pour les retraités éligibles.

Le texte de la LFSS 2026 précise que cette révision du mode de calcul de la retraite s'applique "à tous les assurés qui disposent de bonifications et de majorations liées à leurs enfants". Comprenez : tous les assurés qui bénéficient de trimestres attribués pour la naissance, l'adoption ou l'éducation d'un enfant, à condition qu'ils soient salariés du privé et qu'ils partent en retraite après le 1ᵉʳ septembre 2026.

Toutes les femmes qui ont obtenu des trimestres de retraite à la suite d'un congé maternité et pour l'éducation de leur enfant peuvent donc profiter du nouveau calcul. Pour rappel, 4 trimestres sont accordés pour la maternité et 4 autres pour l'éducation. Ces trimestres liés à l'éducation peuvent néanmoins être répartis entre les deux parents. Les pères peuvent donc récupérer 1, 2, 3, voire 4 trimestres au titre de l'éducation de leur enfant. Ils doivent déclarer ces trimestres à l'Assurance retraite dans les 6 mois qui suivent le 4ᵉ anniversaire de leur enfant.

Si tel est le cas, alors les pères peuvent, à l'instar des mères, bénéficier du nouveau mode de calcul des pensions de retraite. Le montant de leur pension mensuelle sera alors calculé non pas sur les 25, mais sur les 24 ou 23 meilleures années de carrière, selon le nombre d'enfants qu'ils ont éduqués. Un seul trimestre supplémentaire suffit pour être considéré comme éligible au nouveau calcul de la retraite du régime général.