"Livret A : bientôt à 2% ? Ce qui vous attend au 1er août"

LIVRET A. En raison de l'inflation, le gouvernement a dû revoir le taux du produit d'épargne préféré des Français.

[Mise à jour du vendredi 29 juillet 2022 à 09h52] Suivant les recommandations de la Banque de France, le gouvernement a acté la hausse du taux du Livret A au 1er août 2022. Le taux du produit d'épargne préféré des Français, en raison de sa garantie en capital, va ainsi évoluer de 1% à 2% à partir de lundi. Cette nouvelle hausse du taux du Livret A doit toutefois être nuancée. En juin 2022, l'inflation a augmenté de 5,8% sur un an. Elle a Par conséquent, le rendement net du Livret A reste négatif. Chaque année, au 1er février et au 1er août, le taux du livret A fait l'objet d'un calcul, tenant compte du taux d'inflation moyen des six derniers mois et de la moyenne des taux interbancaires (€ster). Il s'agira de la deuxième augmentation en six mois. Au 1er février, le taux du produit d'épargne était passé de 0,5% à 1%. Lors d'une conférence de presse la semaine passée, le gouverneur de la Banque de France a indiqué que la hausse du taux du Livret A n'était vraisemblablement pas terminée. "Selon toute probabilité (...) le mouvement de hausse du taux du Livret A se poursuivra au 1er février de l'année prochaine", a avancé François Villeroy de Galhau.

Le plafond du Livret A est de 22 950 euros (la capitalisation des intérêts peut toutefois porter le solde du Livret A au-delà de cette limite). Le montant maximum que l'on peut mettre sur le Livret A a été doublé sous François Hollande. Il existe deux exceptions au plafond normal du Livret A : les associations, qui ont le droit de verser jusqu'à 76 500 euros sur un Livret A, et les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM), qui ne sont soumis à aucune limite. Jusqu'au passage à l'euro en 2002, le plafond du Livret A était fixé à 100 000 francs, soit 15 244,90 euros de l'époque.

Le taux du Livret A sera revu à la hausse au 1er août 2022. Le nouveau taux, annoncé le 14 juillet, sera de 2%. Le gouverneur de la Banque de France avait prévenu dès le printemps que le taux augmenterait, et préconisait ce taux de 2% retenu par le gouvernement.

Date de la valeur utilisée pour le calcul des intérêts selon la date et le type d'opération Type d'opération Jusqu'au 15 du mois en cours A partir du 16 du mois en cours Dépôt 16 du même mois 1er jour du mois qui suit Retrait Dernier jour du mois écoulé 15 du mois

Les intérêts du Livret A sont calculés par quinzaine, le 1er et le 16 de chaque mois (c'est la "date de valeur"). La date de valeur dont il est tenu compte pour le calcul de la rémunération dépend de la date à laquelle le dépôt, ou le retrait, est effectué. A noter que les dépôts génèrent des intérêts s'ils sont effectués par quinzaine entière. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et générera lui-même des intérêts l'année suivante.

Voici les principales caractéristiques du Livret A :

Taux du Livret A : 1% depuis le 1er février 2022 ; 2% au 1er août 2022

: 1% depuis le 1er février 2022 ; 2% au 1er août 2022 Plafond du Livret A : 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations ayant fait l'objet d'un relèvement depuis sa création

: 22 950 euros pour les personnes physiques et 76 500 euros pour les associations ayant fait l'objet d'un relèvement depuis sa création Fiscalité : Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux

: Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux Bénéficiaires : Tout particulier, majeur ou mineur, résident fiscal ou non.

: Tout particulier, majeur ou mineur, résident fiscal ou non. Nombre de Livret A par personne : un seul

un seul Montant minimal pour ouvrir un Livret A : 10 euros

: 10 euros Montant minimum des versements et retraits : 10 euros dans tous les organismes sauf la Banque Postale (1,50 euros)

: 10 euros dans tous les organismes sauf la Banque Postale (1,50 euros) Frais du Livret A : gratuit pour l'ouverture, la clôture, les versements et les retraits.

Comment retirer de l'argent sur un Livret A ?

Il est possible de retirer gratuitement de l'argent d'un Livret A à tout moment. En effet, aucune opération effectuée sur le Livret A n'est facturée par la banque. Le montant minimal d'un retrait sur le Livret A est de 10 euros (seuil ramené à 1,5 euro pour un livret ouvert à la Banque Postale). En ce qui concerne la date à laquelle retirer de l'argent sur un Livret A, le mieux est d'attendre au moins le 1er ou le 16 du mois en cours. En effet, en cas de retrait d'une partie de l'argent le 30, le 31 ou le 15 du mois, les intérêts produits lors de la quinzaine écoulée sont perdus.

Compte tenu du mode de calcul des intérêts du Livret A, il est préférable d'effectuer ses versements sur son Livret A la veille du premier jour de la quinzaine qui commence. C'est-à-dire, passé le 16 du mois en cours, le 30 ou le 31 du mois pour que les intérêts courent à compter du 1er jour du mois suivant, ou avant le 16, le 14 ou le 15 du mois en cours pour qu'ils produisent des gains dès le 16.

N'importe quel particulier, majeur ou mineur, peut ouvrir un Livret A. Depuis le 1er janvier 2009, toutes les banques peuvent en distribuer. Jusque-là, seules La Banque postale et la Caisse d'épargne étaient habilitées à les proposer (le Crédit mutuel distribuait, lui, un Livret Bleu, devenu également Livret A depuis).

Le Livret A est notamment commercialisé au Crédit agricole et à la Société générale. Les versements et les retraits sont libres, mais le montant minimal pour des opérations en espèces est fixé à 10 euros (sauf pour La Banque postale, où ce montant n'est que de 1,5 euro).

Voici les principaux organismes bancaires qui proposent l'ouverture d'un Livret A :

Il est interdit de cumuler plusieurs Livrets A au nom d'une même personne, y compris dans plusieurs banques différentes. Depuis le 1er janvier 2013, les banques sont tenues de vérifier lors de l'ouverture d'un Livret A si la personne n'en détient pas déjà un dans un autre établissement. En revanche, il est possible de détenir d'autres comptes sur livret, en plus du Livret A, comme un LDD, par exemple. Les fraudeurs s'exposent à une double sanction :

Le paiement d'intérêts sur les sommes déposées sur le Livret en doublon et des éventuelles pénalités supplémentaires

Une amende égale à 2% des sommes placées sur ce Livret A.

Il est en revanche possible de cumuler un Livret A avec d'autres comptes sur livret (par exemple un Livret de développement durable ou un Livret jeune). Depuis le 1er janvier 2012, il n'est plus possible de transférer un Livret A d'une banque à une autre. En cas de changement de banque, il faut donc fermer son Livret pour en ouvrir un autre, ce qui peut être pénalisant s'il a dépassé le plafond réglementaire des 22 950 euros grâce aux intérêts cumulés. Il faudra alors répartir le surplus généré sur d'autres supports.

Le Livret A est un placement défiscalisé. C'est-à-dire que les intérêts qu'il produits sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Cette exonération n'a pas été remise en question avec l'entrée en vigueur de la flat tax au 1er janvier 2018. Livret A fait donc partie des revenus qui n'ont pas à figurer dans la déclaration d'impôts à rendre chaque année au printemps.

Il est possible d'épargner jusqu'à 22 950 euros sur son livret A. Pourtant, un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine conseillent de ne pas le remplir, et de ne pas mettre plus de 3 000 euros. Pourquoi ? Parce que le taux du livret A est faible, et avec l'inflation, il est même actuellement négatif. Il s'agit d'une épargne de disponibilité , qui a l'avantage d'être disponible immédiatement en cas d'imprévu, mais qui n'est pas indiquée pour accumuler de l'argent en vue d'un gros projet. Le conseil est donc généralement de laisser sur son livret autour de deux mois de salaire, et d'investir les éventuelles sommes restantes sur un compte certes moins liquide mais plus rémunérateur.

Un LDD est un livret de développement durable et solidaire. Il s'agit comme le livret A d'un produit d'épargne réglementée. Son plafond est de 12 000 euros, soit deux fois moins que le livret A. Les fonds collectés sont centralisés avec ceux du livret A, leur utilisation est donc la même. Ayant un plafond inférieur au livret A mais un taux équivalent, le LDD peut être ouvert en complément du livret A quand celui-ci est plein.