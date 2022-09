"LEP : pouvez-vous en ouvrir un ?"

LEP. L'administration fiscale a adressé un courriel aux contribuables pouvant bénéficier d'un LEP ce mardi. Le Livret d'épargne populaire est un produit d'épargne réglementée réservé aux plus modestes.

[Mise à jour du mardi 06 septembre 2022 à 10h00] Avez-vous consulté votre boîte mail ce matin ? Vous avez peut-être reçu un courriel des impôts qui devrait vous intéresser. L'administration fiscale prévient en effet les contribuables éligibles au Livret d'épargne populaire (LEP) qu'ils peuvent en ouvrir un. "Si vous recevez ce courriel, c'est que vous êtes éligible à l'ouverture d'un Livret d'Épargne Populaire (LEP), en raison du montant du revenu de référence de votre foyer fiscal au titre de l'année 2021 (qui figure sur votre avis d'impôt de 2022)", explique-t-on. Le LEP est un produit d'épargne réglementé et défiscalisé, tout comme le Livret A. En revanche, il s'adresse aux personnes modestes, dont les revenus n'excèdent pas 20 297 euros pour une personne seule. Le plafond s'élève à 7 700 euros.

Si les modalités d'ouverture du livret ont été simplifiées, seuls 37% des 18,6 millions de Français remplissant les conditions en ont effectivement un, selon la Banque de France. Or, son taux a récemment été relevé à 4,6%, bien au-dessus du Livret A, en raison de l'inflation. "Ce nouveau taux de rémunération, très supérieur à celui du Livret A (2%), permettra ainsi de protéger votre épargne de l'inflation", fait valoir la DGFIP dans ce courrier signé par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire. Ce dernier invite ainsi les contribuables à prendre contact avec leur banque pour l'ouverture d'un LEP.

L'ouverture d'un Livret d'épargne populaire est réservée aux foyers fiscaux les plus modestes résidant en France et soumis à condition de revenus. Il faut donc présenter un avis d'imposition lors de l'ouverture du LEP. Depuis février 2020, les Français n'ont plus à revenir à la banque présenter leur feuille d'impôt. Le conseiller bancaire peut vérifier par d'autres moyens l'éligibilité de l'aspirant détenteur du LEP. Le revenu fiscal de référence (avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020) à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP en 2022 est de 20 296 euros pour la première part de quotient familial + 5 420 euros par demi-part supplémentaire.

Plafond de revenus à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP Nombre de parts de quotient familial Revenus maximum 1 20 296 € 1,5 25 716 € 2 31 135 € 2,5 36 554 € 3 41 973 € 3,5 47 392 € 4 52 811 € Demi-part supplémentaire 5 420 €

Les détenteurs d'un LEP qui dépassent les plafonds de ressources au cours d'une année peuvent conserver leur compte à condition que leurs revenus de l'année suivante repassent en dessous. Le versement initial minimum est de 30 euros, le seuil pour les versements et les retraits est lui fixé à 10 euros. Il n'est pas possible de posséder plusieurs LEP. Les couples mariés peuvent toutefois en posséder un chacun, soit au maximum deux LEP par foyer fiscal. Contrairement au Livret A, il est possible de transférer son Livret d'épargne populaire d'un établissement à un autre sans perte d'intérêt.

Le plafond du LEP est fixé à 7 700 euros, hors intérêts capitalisés. Le montant maximum d'un LEP peut donc excéder cette limite, une fois les intérêts pris en compte.

Le Livret d'épargne populaire, créé en 1982, a vu son taux tendanciellement baisser depuis plusieurs années. Il faut dire qu'il suit le taux de l'inflation. Depuis le 1er février 2022, le taux du livret d'épargne populaire atteint 2,2% en raison de la très forte hausse des prix à la consommation, consécutive à la reprise économique. Depuis le 1er août 2022, il atteint 4,6%. A titre de comparaison, le taux du LEP s'élevait à 11,8% en 1982.

Le livret d'épargne populaire rapporte plus que le livret A. En en effet, son taux de rémunération est indexé sur celui du Livret A, majoré d'un demi-point. Son mode de calcul est le même (basé sur l'inflation et le taux interbancaire). Depuis 2020, il ne doit pas être inférieur à la moyenne sur six mois de l'inflation annuelle hors tabac. Il est révisable deux fois par an, au 1er février et au 1er août. Le gouverneur de la Banque de France émet un avis prenant en compte les prévisions d'inflation et l'Etat choisit ou non de suivre ses recommandations.

Les intérêts du LEP sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois par rapport à l'argent déposé ou retiré la quinzaine précédente. A la fin de l'année, les intérêts acquis s'ajoutent au capital.

Les intérêts du LEP sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

La durée d'un LEP n'est pas limitée dans le temps. Vous pouvez en détenir un aussi longtemps que vous remplissez les conditions pour en bénéficier. En revanche, dès lors que ce n'est plus le cas, la banque peut décider de fermer votre livret d'épargne populaire.