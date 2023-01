"LEP : taux, plafond, conditions... ce qui vous attend au 1er février 2023"

LEP. Le taux de rémunération du Livret d'épargne populaire (LEP) va dépasser le record historique de 6,1% à compter du 1er février 2023. Toutefois ce livret d'épargne n'est accessible que sous certaines conditions pour les Français les plus modestes.

[Mise à jour du vendredi 27 janvier 2023 à 11h40] Il s'agit d'une augmentation historique. Dès le 1er février le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) va atteindre 6,1%. Ce type de produit d'épargne, détenu par plus de 7 millions de français, va dépasser le taux global de l'inflation, qui a grimpé à 5,2% en moyenne sur l'ensemble de l'année 2022, d'après l'INSEE. Une excellente nouvelle pour les épargnants éligibles au LEP, à savoir les ménages les plus modestes.

Afin de bénéficier d'un LEP vos revenus ne doivent pas excéder un certain plafond. Ce dernier est fixé à 21 393 euros pour un célibataire, 27 106 euros pour un célibataire avec un enfant à charge et 32 818 euros pour un couple et 38 530 euros pour un couple avec un enfant. Pour l'année 2023, le revenu fiscal de référence pris en compte est celui figurant sur l'avis d'imposition 2022, calculé selon les revenus de 2021, que vous avez déclarés au printemps dernier.

Quel taux pour le LEP ?

Le taux du Livret d'épargne populaire suit le taux de l'inflation. Depuis le 1er février 2022 il ne cesse de grimper suite à la très forte hausse des prix à la consommation, liée à la reprise économique post-covid et à la guerre en Ukraine. Au 1er août 2022, le taux de rémunération du LEP a atteint 4,6%. La prochaine révision du taux du LEP est prévue au 1er février 2023. En raison de l'inflation galopante, le ministère de l'Economie a suivi les recommandations de la Banque de France. Au 1er février 2023, le taux du LEP atteindra 6,1%.

Quel revenu pour avoir droit au LEP ?

L'ouverture d'un Livret d'épargne populaire est réservée aux foyers fiscaux les plus modestes résidant en France et soumis à condition de revenus. Il faut donc présenter un avis d'imposition lors de l'ouverture du LEP. Depuis février 2020, les Français n'ont plus à revenir à la banque présenter leur feuille d'impôt. Le conseiller bancaire peut vérifier par d'autres moyens l'éligibilité de l'aspirant détenteur du LEP. Le revenu fiscal de référence (avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021) à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP en 2022 est de 21 393 euros pour une part de quotient familial.

Plafond de revenus à ne pas dépasser pour ouvrir un LEP Nombre de parts de quotient familial Revenus maximum 1 21 393 € 1,5 27 106 € 2 32 818 € 2,5 38 530 € 3 44 243 €

Les détenteurs d'un LEP qui dépassent les plafonds de ressources au cours d'une année peuvent conserver leur compte à condition que leurs revenus de l'année suivante repassent en dessous. Le versement initial minimum est de 30 euros, le seuil pour les versements et les retraits est lui fixé à 10 euros. Il n'est pas possible de posséder plusieurs LEP. Les couples mariés peuvent toutefois en posséder un chacun, soit au maximum deux LEP par foyer fiscal. Contrairement au Livret A, il est possible de transférer son Livret d'épargne populaire d'un établissement à un autre sans perte d'intérêt.

Quel est le plafond du LEP ?

Le plafond du LEP est fixé à 7 700 euros, hors intérêts capitalisés. Le montant maximum d'un LEP peut donc excéder cette limite, une fois les intérêts pris en compte.

Qui rapporte le plus, Livret A ou LEP ?

Le livret d'épargne populaire rapporte plus que le livret A. En effet, son taux de rémunération est indexé sur celui du Livret A et majoré d'un demi-point. Le mode de calcul de la rémunération est le même (basé sur l'inflation et le taux interbancaire). Depuis 2020, ce taux ne doit pas être inférieur à la moyenne sur six mois de l'inflation annuelle. Il est révisable deux fois par an, au 1er février et au 1er août.

Les intérêts du LEP sont calculés le 1er et le 16 de chaque mois par rapport à l'argent déposé ou retiré la quinzaine précédente. A la fin de l'année, les intérêts acquis s'ajoutent au capital.

Est-ce que le LEP est imposable ?

Les intérêts du LEP sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

La durée d'un LEP n'est pas limitée dans le temps. Vous pouvez en détenir un aussi longtemps que vous remplissez les conditions pour en bénéficier. En revanche, dès lors que ce n'est plus le cas, la banque peut décider de fermer votre livret d'épargne populaire.