"Soldes 2021 : 30 juin, 7 ou 14 juillet ? La date chez vous"

[DATE DES SOLDES D'ETE] Les soldes d'été 2021, reportées en raison de la crise du coronavirus, débuteront dans quelques jours dans tous les territoires. Découvrez la date dans votre département.

[Mise à jour du vendredi 18 juin 2021 à 12h08] Les soldes d'été 2021 démarreront dans quelques jours en France. La date de début des soldes, initialement fixée au mercredi 23 juin, a finalement été décalée au mercredi suivant, le 30 juin. L'objectif ? Laisser du temps aux commerçants indépendants, fermés pendant le confinement, pour faire de plus grosses marges. C'était sans compter le Prime Day d'Amazon, opération commerciale réservée aux membres Amazon Prime, qui débute le lundi 21 mai. De nombreuses marques et marchands ont devancé le e-commerçant avec des ventes privées qui ont débuté ce mercredi 16 juin. De rares départements bénéficient de dates de soldes dérogatoires. Dans ces territoires, les soldes d'été 2021 débuteront les 7 ou 14 juillet et non pas le 30 juin comme partout ailleurs. Pour savoir si votre département en fait partie, consultez le calendrier ci-dessous.

Initialement prévus du 23 juin au 20 juillet 2021 (soit le dernier mercredi du mois de juin tombant cette année après le 28 du mois), les soldes d'été 2021 débuteront finalement le mercredi 30 juin 2021 à 8 heures et se termineront le mardi 27 juillet 2021, la période légale de soldes étant désormais de 4 semaines.

Soldes d'été 2021 : la date des soldes par département Vous résidez dans le département Numéro du département La date des soldes Ain 01 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Aisne 02 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Allier 03 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Alpes-de-Haute-Provence 04 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Alpes-Maritimes 06 Mercredi 7 juillet au mardi 3 août 2021 Ardèche 07 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Ardennes 08 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Ariège 09 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Aube 10 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Aude 11 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Aveyron 12 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Bas-Rhin 67 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Bouches-du-Rhône 13 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Calvados 14 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Cantal 15 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Charente 16 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Charente-Maritime 17 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Cher 18 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Corrèze 19 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Corse-du-Sud 2A Mercredi 14 juillet au mardi 10 août 2021 Côte-d'Or 21 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Côtes-d'Armor 22 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Creuse 23 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Deux-Sèvres 79 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Dordogne 24 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Doubs 25 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Drôme 26 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Essonne 91 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Eure 27 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Eure-et-Loir 28 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Finistère 29 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Gard 30 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Gers 32 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Gironde 33 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Guadeloupe 971 Samedi 24 septembre au vendredi 21 octobre 2021 Guyane 973 Jeudi 1er octobre au mercredi 28 octobre 2021 Haute-Corse 2B Mercredi 14 juillet au mardi 10 août 2021 Haute-Garonne 31 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Haute-Loire 43 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Haute-Marne 52 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Hautes-Alpes 05 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Haute-Saône 70 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Haute-Savoie 74 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Hautes-Pyrénées 65 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Haute-Vienne 87 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Haut-Rhin 68 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Hauts-de-Seine 92 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Hérault 34 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Ille-et-Vilaine 35 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Indre 36 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Indre-et-Loire 37 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Isère 38 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Jura 39 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 La Réunion 974 Samedi 5 février au 4 mars 2022 Landes 40 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Loire 42 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Loire-Atlantique 44 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Loiret 45 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Loir-et-Cher 41 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Lot 46 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Lot-et-Garonne 47 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Lozère 48 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Maine-et-Loire 49 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Manche 50 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Marne 51 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Martinique 972 Jeudi 1er octobre au mercredi 28 octobre 2021 Mayenne 53 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Meurthe-et-Moselle 54 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Meuse 55 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Morbihan 56 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Moselle 57 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Nièvre 58 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Nord 59 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Oise 60 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Orne 61 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Paris 75 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Pas-de-Calais 62 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Puy-de-Dôme 63 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Pyrénées-Atlantiques 64 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Pyrénées-Orientales 66 Mercredi 7 juillet au mardi 3 août 2021 Rhône 69 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Saône-et-Loire 71 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Sarthe 72 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Savoie 73 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Seine-et-Marne 77 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Seine-Maritime 76 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Seine-Saint-Denis 93 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Somme 80 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Tarn 81 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Tarn-et-Garonne 82 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Territoire de Belfort 90 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Val-de-Marne 94 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Val-d'Oise 95 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Var 83 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Vaucluse 84 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Vendée 85 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Vienne 86 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Vosges 88 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Yonne 89 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021 Yvelines 78 Mercredi 30 juin au mardi 27 juillet 2021

Les dates des soldes chez les acteurs du commerce en ligne sont alignées sur les dates des soldes nationales du commerce physique, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Les soldes sur Amazon en France, par exemple, débutent le même jour que les soldes chez le commerçant de quartier.

La loi Pacte, votée en septembre 2018, prévoit des soldes plus concentrés dans le temps, passant de 6 semaines à 4 semaines par période de soldes. La réforme est entrée en vigueur pour les soldes d'hiver 2020.

Autre changement : la période de "soldes flottants" a été supprimée en janvier 2015. Instaurée en 2009, cette pratique laissait aux commerçants une période de soldes de deux semaines organisée librement. Cette dernière n'aurait pas fait preuve de son efficacité économique et provoqué "une confusion supplémentaire pour les consommateurs", selon les rapporteurs de l'amendement supprimant le dispositif.

Les soldes répondent à trois caractéristiques, selon le ministère de l'Economie. Tout d'abord, ils sont accompagnés ou précédés de publicité. Ensuite, ils comportent une annonce de réduction de prix, qui peut aller jusqu'à la revente à perte, dans la limite du stock à écouler. Enfin, ils sont pratiqués durant une période fixe, comme prévu dans le code du commerce.

Les articles soldés doivent clairement afficher une réduction de prix

Pas question pour un commerçant de se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales, contrairement aux promotions. Les marchands ne peuvent solder en effet que des articles payés et proposés depuis au moins un mois à la date de début de soldes.

Lors des soldes, les articles concernés doivent clairement afficher une réduction de prix. "Ces annonces pratiquées pendant les soldes ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L.121-1 du Code de la consommation", explique la DGCCRF. Par exemple, les marchands ne doivent pas faire des allégations de nature à induire en erreur le consommateur sur le prix et sur son mode de calcul.

L'annonce "ni repris ni échangé" ne dispense pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché

Les articles achetés en soldes bénéficient des mêmes garanties que les autres articles. L'annonce "ni repris ni échangé" ne dispense donc pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché, comme le rappelle l'article 1641 du Code civil. "Les limitations de garanties sur les soldes sont illégales", précise même la DGCCRF. En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. En cas de défaut de conformité identifié dans les deux ans après l'achat, le vendeur doit réparer, remplacer ou rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n'est pas obligé de rembourser ou d'échanger le produit, sauf s'il en fait la publicité en magasin ou sur les tickets de caisse.

Pour résumer, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rappelle que :

Durant ces six semaines de soldes, les commerçants ne doivent pas réapprovisionner leurs étals de nouveaux produits soldés.

Gonfler artificiellement les rabais par une hausse des prix juste avant le lancement de l'événement est prohibé.

Le vendeur doit clairement indiquer le rabais sur l'étiquette et les articles soldés ou non.

La mention "ni repris, ni échangé" est interdite par la loi.

En dehors des périodes de soldes, les commerçants peuvent proposer des opérations promotionnelles, mais n'ont pas le droit de pratiquer de vente à perte ni d'utiliser le terme "solde(s)".

Quant aux dates des soldes, pourquoi varient-elles selon les départements ? Parce que certains ont demandé des dérogations. L'hiver, les quatre départements lorrains souhaitent démarrer plus tôt pour ne pas se laisser distancer par le Luxembourg, tout proche, où les soldes commencent plus tôt qu'en France. Les départements et collectivités d'outre-mer se calent, eux, sur les saisons, qui ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Quant à la Corse et aux Alpes-Maritimes, ils préfèrent, l'été, aligner les dates de leurs soldes sur les périodes de forte affluence touristique.