"Soldes d'hiver : dates et meilleures offres du week-end !"

SOLDES HIVER 2023. C'est le 2e week-end des soldes et les bons plans continuent de tomber dans les rayons high tech et multimédia des e-commerçants. Retrouvez-les en un clic depuis notre sélection !

Comme de nombreux Français vous recherchez un smartphone ou un ordinateur à prix cassé durant les soldes ? Bonne nouvelle : Amazon, CDiscount ou encore Boulanger continuent de mettre en ligne des remises à l'occasion de ce 2e week-end des soldes d'hiver 2023. Trouvez les meilleures offres de l'informatique et du multimédia en un coup d'œil dans notre sélection de produits mise à jour. De grandes références sont présentes mais n'attendez pas trop, les soldes se terminent le 7 février prochain et rien ne garantit la disponibilité des stocks.

En plein air, au travail ou à la maison, votre musique vous suit partout avec cette enceinte sans fil Bose compacte et résistante. Répondant à la norme IP67, elle est protégée contre les poussières et les projections d'eau. Sans fil, elle se connecte en bluetooth à votre smartphone pour 12 heures d'autonomie. Sa puissance sonore est de 7 watts RMS et sa technologie PositionIQ détecte l'orientation de l'enceinte pour optimiser le son.

Amazon, CDiscount, Boulanger... qui participe ?

Comme chaque année, les principaux e-commerçants répondent présents aux soldes d'hiver. Si vous recherchez de bonnes affaires high tech et multimédia, rendez-vous chez Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et CDiscount. Ils proposent des remises exceptionnelles sur toute une variété de produits de grandes marques : téléphones, ordinateurs, télévisions, enceintes et objets connectés. Amazon et CDiscount, plus généralistes, sont aussi au-rendez-vous sur les rayons maison, beauté et sur des produits du quotidien. Par ailleurs la plupart des grandes enseignes participent aux soldes d'hiver 2023, qu'elles soient spécialisées dans la décoration, le jouet ou encore la parfumerie. L'évènement est, quoi qu'il en soit, indissociable du secteur du prêt-à-porter qui reste toujours extrêmement présent durant les soldes. Les indépendants comme les chaînes de magasins ne manquent pas cette occasion de déstocker leurs invendus.

Les dates des soldes d'hiver au niveau national sont fixées du mercredi 11 janvier au mardi 7 février 2023, soit une période de 4 semaines. Cependant, il existe des exceptions. Certains départements comme la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Meuse et les Vosges, ont commencé les soldes le 2 janvier dernier. En Guadeloupe, Martinique et Guyane, cet évènement commercial a été inauguré le samedi 7 janvier 2023.

La 2e démarque a commencé le mercredi 18 janvier à 8 heures. La 3e démarque devrait quant à elle commencer le 25 janvier. C'est en général celle qui propose les pourcentages de remise les plus importants car les marchands font le maximum pour liquider leur stock. Si les démarques sont l'occasion de profiter de rabais supplémentaires, rien ne garantit en revanche que les références que vous recherchez soient toujours disponibles.

Les soldes sont encadrées par la loi et répondent de ce fait, à certaines exigences. Les articles soldés doivent être proposés aux consommateurs à un prix plus bas que celui pratiqué au cours de l'année. Le commerçant est donc tenu d'indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré, le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Par ailleurs, afin de protéger le consommateur des fausses bonnes affaires, la loi oblige maintenant les commerçants à utiliser le prix le plus bas pratiqué les 30 derniers jours comme prix barré. Ceci afin d'éviter qu'ils gonflent leurs prix avant le début des promotions pour faire croire à de plus grosses remises au moment des soldes.

Peut-on échanger un produit soldé ?

D'un point de vue légal, les articles achetés en soldes doivent bénéficier des mêmes garanties que les autres articles. L'annonce "ni repris ni échangé" ne dispense donc pas le vendeur d'échanger ou de rembourser l'article en cas de vice caché, comme le rappelle l'article 1641 du Code civil. En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. En cas de défaut de conformité identifié dans les deux ans après l'achat, le vendeur doit réparer, remplacer ou rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n'est pas obligé de rembourser ou d'échanger le produit, sauf s'il en fait la publicité en magasin ou sur les tickets de caisse.