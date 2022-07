"Avis d'imposition 2022 : il est (enfin) disponible"

AVIS IMPOT. L'administration fiscale a démarré l'envoi des avis d'impôt sur le revenu 2022 auprès des contribuables ayant déclaré en ligne ce lundi.

[Mise à jour du lundi 25 juillet 2022 à 15h46] C'est le moment de consulter votre espace particulier sur impots.gouv.fr. Le fisc procède à l'envoi des avis d'imposition depuis le 25 juillet. Sont concernés les foyers qui ont opté pour la déclaration de revenus en ligne, et qui n'ont pas de solde d'impôt sur le revenu à payer en septembre prochain. Connectez-vous dès à présent grâce à votre identifiant fiscal et à votre mot de passe, afin d'obtenir votre avis d'impôt sur le revenu. Voici les informations que vous devez y dénicher :

Votre revenu fiscal de référence au titre de l'année d'imposition : ne négligez pas cet élément, il est indispensable pour percevoir certaines prestations sociales et pour bénéficier d'une exonération totale de taxe d'habitation au titre de votre résidence principale.

: ne négligez pas cet élément, il est indispensable pour percevoir certaines prestations sociales et pour bénéficier d'une exonération totale de taxe d'habitation au titre de votre résidence principale. Votre situation fiscale : au regard des éléments indiquées au printemps dernier dans la déclaration de revenus, le fisc établit si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre ou non, voire si vous bénéficiez d'un remboursement.

: au regard des éléments indiquées au printemps dernier dans la déclaration de revenus, le fisc établit si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre ou non, voire si vous bénéficiez d'un remboursement. Le détail du calcul de votre impôt sur le revenu au regard de ce que vous avez mentionné.

A noter : le service de correction de la déclaration de revenus en ligne sera disponible à compter du 3 août 2022.

[Bon à savoir ] Prélèvement à la source : vous avez reçu votre avis d'impôt et vous avez un remboursement ou un solde à payer ?

L'avis d'impôt est un document incontournable : il vous informe du montant d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via le prélèvement à la source, il précise si vous devez vous acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu au mois de septembre. Son envoi - ou sa mise en ligne dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr - est effectué dès la fin juillet.

Votre avis d'impôt 2022 doit être mis en ligne dans votre espace personnel sur le site Internet des impôts à compter de la fin du mois de juillet. L'échéance dépend du mode de déclaration d'impôt choisi :

Entre le 29 juillet et le 31 août : réception de l'avis d'imposition si vous bénéficiez d'un remboursement d'impôt sur le revenu : vous recevrez votre avis d'impôt

: réception de l'avis d'imposition si vous bénéficiez d'un remboursement d'impôt sur le revenu : vous recevrez votre avis d'impôt Entre le 25 juillet et le 5 août (2 août et 31 août pour le document papier) : réception de l'avis d'imposition si vous n'avez plus aucun montant d'impôt sur le revenu à payer

: réception de l'avis d'imposition si vous n'avez plus aucun montant d'impôt sur le revenu à payer Entre le 29 juillet et le 5 août (entre le 5 août et le 26 août pour l'avis papier) : réception de l'avis d'imposition si vous êtes redevable d'un solde d'impôt sur le revenu en septembre 2022.

Comment obtenir un duplicata d'avis d'imposition ? Pour retrouver votre dernier avis d'imposition, il vous suffit de vous connecter à votre espace particulier sur le site Internet des impôts en utilisant vos identifiants habituels, à savoir votre numéro fiscal de référence et votre mot de passe (ou, si vous n'avez pas encore de mot de passe, numéro fiscal de référence, numéro de télédéclarant et revenu fiscal de référence). Une fois identifié, cliquez sur "Consulter ma situation fiscale personnelle" puis sur "Visualiser le(s) justificatif(s) d'impôt sur le revenu". Ensuite, cliquez sur le 3e menu déroulant intitulé "Type de document", sélectionnez "Avis" puis cliquez sur "Valider". Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien de l'avis qui vous intéresse dans la colonne "Documents disponibles". Vous pouvez alors imprimer votre avis d'imposition ou bien vous contenter de le télécharger au format PDF.

Vous pouvez également accéder à votre avis d'imposition à la taxe d'habitation et/ou à la taxe foncière. Il vous suffit pour cela de choisir "Taxe d'habitation" ou "Taxe foncière" dans le 1er menu déroulant intitulé "Impôt".

Les avis d'imposition peuvent servir à justifier les revenus déclarés à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) auprès d'une administration ou d'un organisme social. A noter que l'avis de non-imposition est remplacé par l'Avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir). Celui-ci est disponible dès la fin de la déclaration de revenus dans l'espace sécurisé des contribuables sur le site Internet des impôts. Pour les personnes non-imposables qui remplissent une déclaration d'impôts papier, il est envoyé au cours de l'été.

Un avis d'imposition contient entre autres :

Le montant de l'impôt à acquitter et la date limite de paiement

Le nombre de parts de quotient familial

Le revenu fiscal de référence

Le décompte de la somme restant due si des acomptes ont déjà été versés

Le taux de prélèvement à la source applicable à partir du mois de septembre de l'année en cours.

Impossible de connaître le montant de la douloureuse sans accéder à son avis d'impôt ? Faux. Vous pouvez d'ores-et-déjà calculer le montant de l'impôt dont vous devrez vous acquitter en 2022, en procédant vous-même au calcul. Vous pouvez également effectuer une simulation d'impôt sur le revenu via l'outil disponible sur le site Internet des impôts. Notez bien le résultat que vous obtenez et comparez-le le moment venu au montant qui figure sur l'avis d'imposition reçu à l'été 2022. Si les deux chiffres sont trop différents l'un de l'autre, c'est peut-être que vous aurez commis une erreur dans votre déclaration de revenus. Il sera encore temps de la corriger.

A noter également qu'avec la déclaration en ligne obligatoire, sauf pour ceux qui sont en incapacité de télédéclarer leurs revenus, les contribuables ont une idée du montant de la douloureuse grâce à l'estimation qui leur est donnée à la fin du processus de déclaration d'impôts en ligne. Enfin, avec le prélèvement à la source, il est désormais possible de connaître précisément le montant prélevé chaque mois, en se connectant à son espace particulier sur le site Internet des impôts. Il est même possible de moduler ce montant.

La date d'envoi et / ou de mise en ligne des avis d'impôt sur les revenus intervient généralement entre la dernière semaine de juillet et la première semaine de septembre. Laissez passer quelques jours et, si vous n'avez toujours pas reçu votre avis d'imposition à la mi-septembre, connectez-vous à votre espace personnel sur le site Internet des impôts. Vous ne vous rappelez peut-être plus avoir opté pour le 100% en ligne et vous avez peut-être supprimé sans l'ouvrir le mail qui vous a été envoyé par l'administration fiscale pour vous avertir de la mise en ligne de votre avis d'imposition. Autre possibilité : contacter le centre des finances publiques de son domicile.

Que faire si votre avis d'imposition est perdu ? En cas de perte de l'avis d'impôt, vous pouvez obtenir un duplicata de votre avis d'imposition à tout moment et en quelques clics seulement grâce à l'avis d'imposition en ligne.