"Allocation de rentrée scolaire 2020 : la bonne surprise du jour"

[ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE] L'allocation de rentrée scolaire (ARS) désigne l'aide financière allouée sous conditions aux ménages avec au minimum un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Son montant est fonction de l'âge de l'enfant.

[Mise à jour du mardi 18 août 2020 à 11h56] Promesse tenue. A l'occasion de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé une revalorisation exceptionnelle de 100 euros de l'allocation de rentrée scolaire versée au titre de la rentrée de septembre 2020. "Trois millions de foyers reçoivent aujourd'hui l'allocation de rentrée scolaire, majorée de 100 euros par enfant", se réjouit le chef du gouvernement sur Twitter.

Engagement tenu : 3 millions de foyers reçoivent aujourd'hui l'allocation de rentrée scolaire, majorée de 100 par enfant.

Un geste fort du Gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des familles les plus modestes en cette période de crise sanitaire. — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 18, 2020

Les montants ci-dessous sont donc revalorisés de 100 euros et la prime de rentrée scolaire au titre de l'année scolaire 2020-2021 est portée à 469,65 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans, 490,36 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans et 503,88 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans. Que faire en cas d'allocation de rentrée scolaire non reçue ? Si vous remplissez les critères d'éligibilité pour toucher cette aide de la Caf, qui doit vous aider à faire face aux dépenses qu'engendre la rentrée scolaire de vos enfants, et que vous ne l'avez pas toujours pas perçue à la fin du mois d'août, contactez la Caisse d'allocations familiales de votre domicile. Laissez-tout de même passer quelques jours après la date du 18 août avant de vous inquiéter, pour laisser à votre banque le temps de traiter le virement.

Chaque année, l'allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée aux familles qui remplissent tous les critères pour en bénéficier. Cette aide financière a pour but, comme son nom l'indique, d'aider les ménages éligibles à faire face aux coûts engendrés par la rentrée scolaire de leur enfant. Le montant de ce coup de pouce financier évolue en fonction de l'âge de l'enfant au titre duquel il est sollicité. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire ainsi que les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier sont revus tous les ans. Découvrez les montants et les plafonds de revenus à ne pas excéder pour l'année 2020.

Pour la rentrée scolaire 2020, le montant de l'allocation de rentrée scolaire s'élèvera à :

369,65 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans ayant atteint l'âge 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée (ou pour un enfant plus jeune étant déjà inscrit au CP)

ayant atteint l'âge 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée (ou pour un enfant plus jeune étant déjà inscrit au CP) 390,36 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans ayant atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint 15 ans à cette date

ayant atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint 15 ans à cette date 403,88 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans ayant atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge 18 ans à la date du 15 septembre de l'année de la rentrée scolaire. Attention, l'allocation de rentrée scolaire n'est pas octroyée pour les jeunes apprentis de moins de 18 ans si leur rémunération dépasse un certain montant.

Il est nécessaire de remplir plusieurs conditions pour être éligible à l'allocation de rentrée scolaire. Elles sont liées aux ressources de la famille, à l'âge de l'enfant et à sa scolarisation.

Pour ce qui est des ressources, celles de la famille ne doivent pas excéder une certaine limite, dont le montant varie en fonction du nombre d'enfants. Voici les plafonds de revenu net catégoriel (année 2018, avis d'imposition reçu en 2019) à ne pas dépasser pour se voir accorder l'ARS au titre de la rentrée scolaire 2020.

Nombre d'enfants à charge Ressources 2018 à ne pas dépasser 1 25 093 € 2 30 884 € 3 36 675 € Par enfant supplémentaire + 5 791 €

Pour ce qui est de l'âge de l'enfant, celui-ci doit être âgé de 6 à 18 ans. Ainsi, pour la rentrée scolaire 2020, sa date de naissance doit être comprise entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2014 (inclus). Enfin, et cela paraît logique, l'enfant doit être inscrit dans le public ou dans le privé pour déclencher l'ARS. Cette dernière n'est en effet pas accordée pour les enfants instruits au sein de leur famille.

Chaque année, la date de versement de l'allocation de rentrée scolaire intervient aux alentours du 20 août. Le versement de l'allocation de rentrée scolaire 2020 interviendra donc autour du 20 août 2020.

Si les revenus de la famille dépassent de peu la limite définie pour y être éligible, une allocation dégressive, l'allocation différentielle, dont le calcul est assis sur les ressources, peut être octroyée.

Les démarches à accomplir pour demander à profiter de l'ARS ne sont pas les mêmes suivant que vous en ayez déjà bénéficié ou non. Si vous l'avez déjà touchée, que vous êtes déjà allocataire de la Caf et que votre enfant est âge de plus de 16 ans, vous n'avez rien à faire. A noter toutefois qu'il faut, pour l'ARS 2020, que vous ayez souscrit votre déclaration des revenus 2020 auprès des impôts et que vous ayez déclaré vos revenus 2018 à la Caf. Si votre enfant est né entre le 16 septembre 2002 et le 31 décembre 2004), vous devez faire savoir à partir de la mi-juillet à votre Caf que votre enfant sera toujours scolarisé ou qu'il sera en apprentissage à la rentrée scolaire 2020. Cette démarche peut se faire en ligne.

Si vous n'êtes pas allocataire de la Caf, en revanche, vous devez compléter une déclaration de situation des prestations familiales et logement ainsi qu'une déclaration des ressources 2018. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre Caf ou bien télécharger les formulaires en ligne.

Autant la Caf a prévu une exception pour les foyers qui dépassent légèrement le plafond de ressources, autant le versement de l'ARS est strictement impossible pour les enfants âgés de plus de 18 ans. Mais si vous êtes dans cette situation, vous pouvez peut-être prétendre à la prime de rentrée scolaire.