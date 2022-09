"Inflation 2022 : et l'an prochain ? Ce que redoute le gouvernement"

INFLATION. Le ministre de l'Economie a dévoilé ses prévisions de croissance et d'inflation en 2023, dans le cadre du projet de loi de finances.

[Mise à jour du mercredi 14 septembre 2022 à 08h37] L'inflation n'est pas prête de s'arrêter. Dans le cadre du projet de loi de finances 2023, le ministère de l'Economie a dévoilé ses prévisions économiques pour l'an prochain. Bercy révise sa prévision d'inflation pour l'année 2022, à 5,3% contre 5% attendus en juillet, et pour 2023, à 4,2% contre 3,2%. Au micro de CNews ce mercredi, le ministre de l'Economie a expliqué anticiper un recul de l'inflation "dans le courant 2023". "Nous n'attendons pas une augmentation de l'inflation jusqu'à l'été 2023", a-t-il tenu à rassurer.

Lors d'une conférence de presse, Bruno Le Maire s'est tout de même félicité d'une croissance attendue à 2,7% en 2022, au micro de CNews. Pour l'an prochain, le ministère a toutefois revu ses attentes à 1%, contre 1,4% anticipé jusqu'ici.

Selon les chiffres provisoires de l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% en août 2022 sur un an, contre 6,1% au mois de juillet. "Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie, analyse l'institut statistique. Les prix des services progresseraient sur un an au même rythme que le mois précédent. Ceux des produits manufacturés et de l'alimentation (notamment hors produits frais) accéléreraient."

La reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus s'est traduite par des tensions d'approvisionnement. La demande étant supérieure à l'offre, les prix à la consommation de certains biens sont repartis à la hausse. La reprise s'est également accompagnée d'une très forte demande en énergie au niveau mondial, et notamment en Asie. Résultat, les prix du gaz, du pétrole et de l'électricité s'accroissent. Pour limiter les effets de la reprise sur les ménages, le gouvernement français a dégainé plusieurs aides : prime inflation, bouclier tarifaire, chèque énergie supplémentaire de 100 euros... Ces mesures se sont toutefois révélées insuffisantes, en raison du conflit en Ukraine, qui s'est déclenché le 24 février dernier. La guerre opposant la Russie et l'Ukraine a fait flamber le marché des matières premières (pétrole, gaz, blé...). Résultat, l'exécutif a été forcé de revoir sa copie, élaborant un plan de résilience et la création d'une loi pouvoir d'achat dédiée.

En quoi consiste l'inflation ? Définition

L'inflation désigne une hausse généralisée des prix des biens et services, sur une période donnée. On parle également de hausse du coût de la vie, ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, on mesure l'inflation avec l'indice des prix à la consommation de l'Insee, qui représente lui-même une moyenne de plusieurs variations des coûts de produits spécifiques. On parle d'inflation lorsque la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels fait ressortir une hausse des prix. Certaines hausses peuvent être compensées par la baisse d'autres secteurs ; dans ce cas, il n'y a pas d'inflation. Le contraire de l'inflation est la déflation. L'inflation est prise en compte pour calculer chaque année l'augmentation du Smic.

Où en est l'inflation en France ? Historique

En juin 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,8% sur un an. Voici, à titre indicatif, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en glissement annuel depuis 2017 :

Pour calculer l'inflation, l'Insee prend en compte 22 regroupements conjoncturels comprenant divers produits. À la fin de chaque mois, l'INSEE compare les prix de vente affichés au cours du dernier mois, par rapport à ceux du trimestre précédent. On en déduit ainsi s'il y a eu une inflation ou une déflation.