"Inflation 2022 : quelle aide en septembre ?"

INFLATION FRANCE. Le gouvernement a confirmé son intention de verser une aide aux foyers les plus modestes dès la rentrée, en une fois.

[Mise à jour du mardi 07 juin 2022 à 15h01] Bis repetita. Après avoir versé un chèque inflation de 100 euros, le gouvernement procède, dans un premier temps, au versement d'un chèque alimentation de 150 euros aux plus modestes. "Dans l'urgence, avec l'inflation, ce sera une aide versée directement sur le compte en banque, en une fois, tenant compte naturellement du nombre d'enfants dans la famille", a indiqué Elisabeth Borne, au micro de France Bleu ce mardi.

Dans un second temps, une réflexion sera mise en œuvre afin de mettre en place un dispositif "ciblé pour permettre à tous les Français d'accéder à des produits de qualité, des produits bio". Préconisée par la Convention citoyenne pour le climat, l'idée d'un chèque alimentaire est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'exécutif peine toutefois à délimiter les critères de cette mesure (nombre de bénéficiaires, liste des produits concernés...). Le chèque alimentaire a pourtant été adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience à l'été dernier. La Première ministre a annoncé la prolongation de la ristourne de 18 centimes sur les prix du carburant, au-delà du 31 juillet. Un nouveau dispositif plus ciblé, à destination des gros rouleurs, devra prendre le relais.

Ces deux mesures doivent être intégrées dans le cadre du projet de loi pour le soutien du pouvoir d'achat des ménages. Celui-ci doit être présenté dans le Conseil des ministres dans les prochaines semaines, afin d'être adopté par le Parlement dès l'été.

Ce projet de loi comporte plusieurs mesures de pouvoir d'achat promises par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle : la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à fin 2022, une mesure ciblée pour les gros rouleurs, la suppression de la redevance TV, le triplement de la prime Macron, le dégel du point d'indice, la revalorisation des prestations sociales et des retraites et la création du chèque alimentaire. Elle sera soumise au Parlement dès que les élections législatives auront révélé la composition du Palais Bourbon. Pour en savoir plus, consultez notre dossier dédié :

"Nous sommes dans un pic d'inflation : j'ai dit il y a déjà plusieurs mois que le plus dur était devant nous, le plus dur nous y sommes, et je préfère être clair, ça va durer encore plusieurs mois, l'inflation va durer", a avertit le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, au micro de France Inter ce mercredi, prédisant un niveau d'inflation "structurellement élevé" compte tenu des investissements en matière de transition énergétique. Après avoir augmenté de 4,8% le mois dernier, les prix à la consommation s'accroissent de 5,2% sur un an en mai 2022, révèle l'Insee mardi à l'occasion de la publication de données provisoires, dépassant les prévisions initiales à 5%. "Cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix de l'énergie, des services, de l'alimentation et des produits manufacturés", indique l'institut sur son site. "Après leur repli le mois précédent, les prix de l'énergie se redresseraient en lien avec le rebond des prix des produits pétroliers", analyse l'Insee. "La hausse des prix de l'alimentation serait moins soutenue qu'en avril. Les prix des services et des produits manufacturés ralentiraient également".

Il s'agit tout de même du plus haut niveau de l'inflation depuis novembre 1985. Il ne s'agit cependant pas d'une surprise. L'Insee avait déjà anticipé une hausse de l'inflation dans les prochains mois. Elle devait atteindre 5% en mai, puis 5,4% en juin, selon la dernière note de conjoncture. Les prix alimentaires sont attendus en très forte hausse : +6,3% en juin. En l'absence du bouclier tarifaire et de la remise de 18 centimes sur le prix du carburant, l'Insee estime que l'inflation dépasserait les 7% sur un an au mois de mai. La publication de ces chiffres intervient alors que le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en mai, à 8,1% sur un an, a annoncé Eurostat mardi.

Selon une étude réalisée par l'Observatoire de l'inflation du magazine 60 millions de consommateurs, l'inflation pourrait entraîner un surcoût moyen évalué à 90 euros par mois, dont un tiers en raison des prix de l'énergie. "Avec 20% de hausses, les carburants contraignent déjà à acquitter en moyenne 27 euros de plus par mois", tandis que les factures d'énergie, en hausse de 25%, "provoquent des prélèvements supplémentaires d'un montant moyen de 32 euros par mois". La "hausse de 7% des produits de consommation courante, attendue cet été, entraînera une dépense supplémentaire de 30 euros par ménage chaque mois".

La reprise économique consécutive à la crise sanitaire du coronavirus s'est traduite par des tensions d'approvisionnement. La demande étant supérieure à l'offre, les prix à la consommation de certains biens sont repartis à la hausse. La reprise s'est également accompagnée d'une très forte demande en énergie au niveau mondial, et notamment en Asie. Résultat, les prix du gaz, du pétrole et de l'électricité s'accroissent. Pour limiter les effets de la reprise sur les ménages, le gouvernement français a dégainé plusieurs aides : prime inflation, bouclier tarifaire, chèque énergie supplémentaire de 100 euros... Ces mesures se sont toutefois révélées insuffisantes, en raison du conflit en Ukraine, qui s'est déclenché le 24 février dernier. La guerre opposant la Russie et l'Ukraine a fait flamber le marché des matières premières (pétrole, gaz, blé...). Résultat, l'exécutif a été forcé de revoir sa copie, élaborant un plan de résilience.

En quoi consiste l'inflation ? Définition

L'inflation désigne une hausse généralisée des prix des biens et services, sur une période donnée. On parle également de hausse du coût de la vie, ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, on mesure l'inflation avec l'indice des prix à la consommation de l'Insee, qui représente lui-même une moyenne de plusieurs variations des coûts de produits spécifiques. On parle d'inflation lorsque la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels fait ressortir une hausse des prix. Certaines hausses peuvent être compensées par la baisse d'autres secteurs ; dans ce cas, il n'y a pas d'inflation. Le contraire de l'inflation est la déflation. L'inflation est prise en compte pour calculer chaque année l'augmentation du Smic.

Où en est l'inflation en France ? Historique

En avril 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 4,8% sur un an, après une hausse de 4,5% en mars 2022 et de 3,6% en février. Voici, à titre indicatif, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en glissement annuel depuis 2017 :

Pour calculer l'inflation, l'Insee prend en compte 22 regroupements conjoncturels comprenant divers produits. À la fin de chaque mois, l'INSEE compare les prix de vente affichés au cours du dernier mois, par rapport à ceux du trimestre précédent. On en déduit ainsi s'il y a eu une inflation ou une déflation.