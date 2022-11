Carte famille nombreuse SNCF : ce qui vous attend en 2023

CARTE FAMILLE NOMBREUSE. La carte familles nombreuses vous permet d'obtenir des réductions sur les voyages en train allant jusqu'à 75%. A partir de 2023, son prix baisse légèrement et sa dématérialisation sera possible.

[Mise à jour du mercredi 9 novembre 2022 à 12h19] Réduction du prix, dématérialisation, changement de gestionnaire... L'année 2023 amène son lot de nouveautés pour la carte familles nombreuses. A compter du 1er janvier 2023, la carte sera distribuée par l'Imprimerie nationale, et non plus par la SNCF. La nouvelle carte pourra être commandée directement en ligne à partir du 2 janvier 2023 sur un nouveau portail dédié. Les cartes dématérialisées seront disponibles sur le site dès la validation de votre dossier, tandis que celles au format physique vous seront envoyées dans un délai de 3 semaines. Parmi les nouveautés en figure une de taille pour votre portefeuille. Le prix des cartes, correspondant aux frais de dossier, s'élèvera à 18 euros contre 19 euros actuellement, quel que soit le nombre de titres commandés. Si l'actuel service de demande de cartes de la SNCF sera fermé à partir du 5 décembre 2022, les cartes qui arrivent à expiration courant décembre ou janvier resteront valides jusqu'à la fin du mois de janvier 2023.

Qu'est-ce que la carte familles nombreuses de la SNCF ?

Il s'agit d'une carte permettant aux familles ayant au minimum 3 enfants d'obtenir des réductions sur leurs voyages en train. Ces dernières peuvent aller jusqu'à -75%.

Quelle est la réduction offerte par la carte familles nombreuses de la SNCF ?

Le taux de réduction offert par la carte Familles nombreuses sur le prix des billets de la SNCF dépend du nombre d'enfants mineurs à charge au sein de la famille.

Réduction accordée Qui bénéficie de la réduction ? 30% Chacun des membres d'une famille qui compte 3 enfants mineurs à charge 40% Chacun des membres d'une famille qui compte 4 enfants mineurs à charge 50% Chacun des membres d'une famille qui compte 5 enfants mineurs à charge 75% Chacun des membres d'une famille qui compte 6 enfants mineurs à charge

Notez toutefois que la carte familles nombreuses est utilisable en 1re et 2nde classe, mais la réduction est toujours calculée sur le tarif loisir standard ou tarif normal de 2nde classe.

Quels sont les avantages de la carte familles nombreuses de la SNCF ?

La carte famille nombreuse ouvre également droit à des avantages auprès de certains partenaires de la SNCF. Les titulaires de la carte famille nombreuse habitant en région parisienne peuvent profiter de 50% de réduction sur les transports de la RATP (métros, bus et RER). En région, certains réseaux locaux pratiquent eux aussi des avantages. Certaines enseignes affichant le logo familles nombreuses sont également venus s'agréger au dispositif dans différents domaines : équipements divers (vêtements, appareils électroménagers, automobile...), loisirs et sports (places de cinéma, billets de musée, abonnements à la salle de sport...), biens et services (assurances, auto-école...). La liste des avantages procurés par la carte famille nombreuse est disponible ici.

Pour bénéficier de la carte familles nombreuses, vous devez :

avoir au moins 3 enfants de moins de 18 ans dont vous avez la garde (totale ou alternée).

avoir eu ou élevé au moins 5 enfants.

Dans le cas d'une famille recomposée, les enfants pris en compte pour l'obtention de la carte sont :

les enfants nés de la nouvelle union

les enfants nés de la précédente union des membres du couple à condition que ces derniers en aient la garde (et à condition de justifier d'un jugement, par exemple un jugement de divorce fixant la résidence des enfants chez eux).

La carte est personnelle. Chaque membre du foyer, y compris les enfants, a sa carte.

Comment effectuer une demande de carte familles nombreuses auprès de la SNCF ?

Comment obtenir la carte familles nombreuses ? Voici les démarches à accomplir :

1. Remplir le formulaire de demande de carte de famille nombreuse.

2. Envoyer celui-ci au centre de traitement Familles Nombreuses de la SCNF, accompagné des pièces justificatives demandées, à savoir : une photo d'identité récente de chacun des membres de la famille, une photocopie du livret de famille, un justificatif de nationalité ainsi qu'un chèque (ou un mandat) d'un montant de 19 euros, correspondant aux frais de dossier à acquitter, à l'ordre de la SNCF. Les ressortissants de l'UE habitant ou travaillant en France doivent également joindre un justificatif de résidence en France ou un justificatif de leur activité en France, selon leur situation. Les étrangers, eux, doivent fournir une photocopie de leur carte de séjour.

La carte familles nombreuses est valable pendant 3 ans (6 ans pour les pères et mères qui ont eu ou qui ont élevé 5 enfants ou plus). A l'issue de cette période de validité, il est nécessaire de procéder à une demande de renouvellement. Cette dernière n'est possible que si vous continuez à remplir les conditions pour bénéficier de la carte, à savoir avoir une famille de 3 enfants de moins de 18 ans. Le formulaire à remplir pour une demande de renouvellement est le même que pour une première demande. Attention, en cas de renouvellement, la demande doit parvenir au service concerné au plus tôt 3 mois avant la date de fin de la validité de la carte en cours.

Quel est le prix de la carte familles nombreuses de la SNCF ?

Le prix de la carte correspond à un coût de traitement de dossier d'un montant de 19 euros. Cette somme se règle au moment de l'envoi du formulaire, par chèque ou mandat cash.