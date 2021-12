Taxe sur les logements vacants : paiement avant le 15

La taxe sur les logements vacants (TLV) s'applique aux logements inoccupés depuis un certain temps et situés dans certaines communes. Son calcul dépend de la durée de vacance du bien. Elle peut être contestée et faire l'objet de réclamation.

[Mise à jour du lundi 6 décembre 2021 à 16h04] L'échéance du paiement de la taxe sur les logements vacants arrive dans quelques jours. Elle est en effet fixée au mercredi 15 décembre pour les cas généraux, mais les paiements en ligne peuvent s'effectuer jusqu'au 20 décembre.

La taxe sur les logements vacants a été créée en 1998. C'est un impôt local, dont le produit revient à l'Agence nationale de l'habitat (Anah), et qui est destiné à fluidifier le marché immobilier. En clair, elle sanctionne les propriétaires d'un bien immobilier inoccupé alors que celui-ci possède tout le confort nécessaire pour faire office de résidence principale (eau courante, installation électrique, équipements sanitaires...). La taxe sur les logements vacants doit notamment encourager ces détenteurs à louer leur appartement ou leur maison.

Un propriétaire (ou un usufruitier) est concerné par la taxe sur les logements vacants lorsqu'il dispose d'un bien immobilier à usage d'habitation mais qui est inhabité et vide de meubles (ou insuffisamment équipé pour permettre son occupation) depuis au moins 1 an au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour être imposable à la taxe sur les logements vacants, le logement doit également se trouver dans certaines zones géographiques bien précises, à savoir en zone tendue.

La taxe sur les logements vacants (TLV) concerne les villes de plus de 50 000 habitants dans lesquelles il existe un déséquilibre fort entre l'offre et la demande immobilière. A noter que les conseils municipaux des villes qui n'apparaissent pas dans la liste des communes soumises à la taxe sur les logements vacants peuvent décider l'application d'une autre contribution, appelée taxe d'habitation sur les logements vacants. Le service public propose un simulateur pour savoir si un logement se situe en zone tendue.

Le montant de la taxe sur les logements vacants dépend, comme celui de la taxe d'habitation, de la valeur locative du bien immobilier concerné. L'autre facteur qui influence le montant de la TLV est la durée de vacance du logement. Si celui-ci se trouve imposé dès sa première année de vacance, le taux est de 12,5%. S'il reste vide encore un an, le taux d'imposition passe à 25%. A cette base viennent s'ajouter des frais de gestion.

Le propriétaire d'un logement vacant peut formuler une réclamation pour demander un dégrèvement de la taxe si le bien concerné nécessite des travaux importants pour devenir habitable. En clair, s'il ne possède pas le minimum nécessaire en termes d'électricité ou de sanitaires, et si le montant de ces travaux est supérieur de 25% à la valeur du bien, son propriétaire peut bénéficier d'une faveur.

Plusieurs cas d'exemption de taxe sur les logements vacants existent :

Si la vacance du bien ne résulte pas de la volonté de celui qui en est propriétaire ou usufruitier. S'il est mis en location, par exemple, ou s'il est mis en vente au prix immobilier du marché mais qu'il n'arrive pas à se vendre, alors la taxe sur les logements vacants ne s'applique pas.

Les résidences secondaires meublées pour lesquelles les propriétaires paient une taxe d'habitation ne sont pas concernées par la taxe sur les logements vacants

Le propriétaire ou usufruitier d'un logement qui est habité plus de 90 jours consécutifs par an n'est pas imposable à la taxe sur les logements vacants.

La taxe sur les logements vacants ne fait pas partie des contributions qui peuvent être déduites des revenus fonciers au moment de leur déclaration. En revanche, l'Etat a prévu une déduction spécifique du revenu brut lié à la mise en location d'un logement précédemment vacant.

La date limite de paiement de la taxe sur les logements vacants est généralement fixée à la mi-décembre. En 2021, la date limite est le mercredi 15 décembre, et le 20 décembre pour les télépaiements. Dans ce second cas, le compte bancaire du redevable ne sera alors débité qu'à compter du 27 décembre.

Il est possible de contester la taxe sur les logements vacants en ligne, via son espace personnel du site des impôts, par courrier à son centre des impôts ou en se rendant directement à un centre des impôts. La contestation doit intervenir au plus tard le 31 décembre suivant la mise en recouvrement de la taxe sur les logements vacants.