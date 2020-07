"Classement PIB : la France, 3e économie mondiale la plus touchée par la crise"

Découvrez les prévisions de croissance pour 2020 du Fonds Monétaire International pour 30 pays représentant à eux seuls plus de 80% de la richesse mondiale.

[Mise à jour du mardi 7 juillet 2020 à 15h52] Les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI) intégrant les conséquences de la crise du Covid-19 sur les économies mondiales, exprimées en valeurs (dollars courants), n'ont pas encore été dévoilées. En revanche, l'institution a publié ses pronostics en pourcentage d'évolution pour une sélection de 30 pays pesant à eux seuls 83% de la richesse mondiale. Verdict ? La France est le troisième pays le plus impacté par la crise, avec un PIB attendu en baisse de 12,5% pour l'année 2020, derrière l'Espagne et l'Italie, qui arrivent 1res ex æquo.

Pays les plus impactés par la crise du coronavirus (prévisions d'évolution annuelle du PIB publiées par le FMI le 24 juin 2020, en %) Rang Pays 2020 2021 1 ex æquo Italie –12,8 6,3 1 ex æquo Espagne –12,8 6,3 3 France –12,5 7,3 4 Mexique –10,5 3,3 5 Royaume-Uni –10,2 6,3 6 Argentine –9,9 3,9 7 Brésil –9,1 3,6 8 Canada –8,4 4,9 9 ex æquo Afrique du Sud –8,0 3,5 9 ex æquo États Unis –8,0 4,5 11 Allemagne –7,8 5,4 12 ex æquo Pays-Bas –7,7 5,0 12 ex æquo Thaïlande –7,7 5,0 14 Arabie Saoudite –6,8 3,1 15 Russie –6,6 4,1 16 L'Iran –6,0 3,1 17 Japon –5,8 2,4 18 Nigeria –5,4 2,6 19 dinde –5,0 5,0 20 Pologne –4,6 4,2 21 ex æquo Australie –4,5 4,0 21 ex æquo Inde –4,5 6,0 23 Malaisie –3,8 6,3 24 Philippines –3,6 6,8 25 Kazakhstan –2,7 3,0 26 Corée –2,1 3,0 27 Pakistan –0,4 1,0 28 Indonésie –0,3 6,1 29 Chine +1,0 8,2 30 Egypte +2,0 2,0

Mais l'Hexagone est aussi le pays qui rebondira le mieux parmi les nations sélectionnées, d'après les estimations du FMI, avec une croissance de son produit intérieur brut estimée à 7,3% en 2021. Les prévisions de croissance de la Banque de France sont similaires, avec +7% de croissance anticipée pour 2021, puis +4% en 2022. Le ministère de l'Economie se montre quant à lui un peu plus optimiste, avec une prévision de croissance de 8% pour l'année prochaine. A noter que, parmi les nations sélectionnées par le FMI pour son étude, la Chine et l'Egypte sont les deux seuls à afficher des prévisions de croissance positives en 2020, avec +1% de croissance pour le premier et +2% pour le second. Le reste de l'article ci-dessous sera mis à jour lorsque les chiffres seront disponibles.

Les Etats-Unis (1er) et la Chine (2e) font cette année encore la course en tête des pays au plus fort PIB, pour produit intérieur brut. Avec 21 345 milliards de dollars, le pays de l'Oncle Sam reste encore loin devant l'empire du Milieu, qui plafonne à 14 217 milliards de dollars, selon les dernières prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), publiées en avril 2019. Toutefois, si l'on prend comme indicateur le PIB exprimé en parité de pouvoir d'achat (PPA), un outil qui mesure le pouvoir d'achat des monnaies par rapport à un panier de produits, la Chine domine les Etats-Unis, avec un PIB de 23 301 milliards contre 19 391 milliards de dollars (chiffres de la Banque mondiale, exprimés en dollars internationaux courants). Le duo de tête n'a pas encore de quoi être inquiété par ses poursuivants : le Japon, qui campe sur la troisième marche du podium, devrait produire trois fois moins de richesses que la Chine en 2019, avec un PIB estimé à 5 176 milliards de dollars.

Classement PIB : la liste des pays les plus riches du monde Rang Pays PIB 2018 (milliards $) Evolution 1 Etats-Unis 21 345 mds $ +4,2% 2 Chine 14 217 mds $ +6% 3 Japon 5 176 mds $ +4,1% 4 Allemagne 3 964 mds $ -0,9% 5 Inde 2 972 mds $ +9,4% 6 Royaume-Uni 2 829 mds $ + - % 7 France 2 762 mds $ -0,5% 8 Italie 2 026 mds $ -2,2% 9 Brésil 1 960 mds $ +4,9% 10 Canada 1 739 mds $ +1,6% 11 Corée du Sud 1 657 mds $ +2,3% 12 Russie 1 610 mds $ -1,3% 13 Espagne 1 429 mds $ +0,2% 14 Australie 1 417 mds $ -0,1% 15 Mexique 1 241 mds $ +1,5% 16 Indonésie 1 101 mds $ +7,7% 17 Pays-Bas 914 mds $ +0,1% 18 Arabie saoudite 762 mds $ -2,6% 19 Suisse 708 mds $ +0,6% 20 Turquie 706 mds $ -7,8% 21 Taïwan 601 mds $ +2% 22 Pologne 593 mds $ +1,2% 23 Suède 547 mds $ -0,7% 24 Belgique 532 mds $ -0,2% 25 Thaïlande 517 mds $ +6,2% 26 Iran 485 mds $ +7,3% 27 Argentine 478 mds $ -7,7% 28 Autriche 460 mds $ +0,4% 29 Nigéria 445 mds $ +12,1% 30 Emirats arabes unis 428 mds $ +0,7%

La France, elle, occupe la 7e position du classement, contre la 6e en 2018. Dans les prévisions d'avril 2019 du FMI, le PIB de l'Hexagone est en effet attendu en baisse de 0,5%. Dans celles d'octobre 2018, l'institution s'attendait à une croissance du produit intérieur brut de la France de 1,8% pour 2019.

A noter l'entrée de l'Iran dans le palmarès des 30 nations qui produisent le plus de richesses cette année. Classé 33e en 2018, le pays occupe le 26e rang en 2019. Il enregistre un bond de 7,3% de son produit intérieur brut sur un an, à 485 milliards de dollars, devant les Emirats arabes unis (30e).

Le Nigeria s'impose comme le pays africain le plus riche du monde, d'après le Fonds monétaire international, avec un PIB de 445 milliards de dollars en 2019. Un chiffre en hausse de 12,1% sur un an et qui lui permet de s'arroger la 29e place du palmarès des nations les plus riches du monde.

Les pays au plus gros PIB par habitant (estimations 2019, prix courants) Rang Pays PIB 2018 par habitant ($) Evolution 1 Luxembourg 112 846 -1,2% 2 Macao SAR 86 417 +4,9% 3 Switzerland 82 412 -0,6% 4 Norway 79 733 -2,4% 5 Ireland 76 911 +1,1% 6 Qatar 70 288 -0,7% 7 Iceland 68 794 -7,4% 8 Singapore 65 627 +2,5% 9 United States 64 767 +3,5% 10 Denmark 59 999 -1,1% 11 Australia 55 421 -1,7% 12 Netherlands 53 016 -0,2% 13 Sweden 53 004 -1,6% 14 Austria 51 349 -0,3% 15 Hong Kong SAR 50 542 +4,2% 16 Finland 49 897 +0,1% 17 San Marino 48 141 -1,6% 18 Germany 47 786 -1% 19 Canada 46 419 +0,3% 20 Belgium 46 366 -0,8% 21 France 42 473 -0,9% 22 United Kingdom 42 310 -0,6% 23 Israel 42 144 +1,2% 24 New Zealand 41 989 +1,7% 25 Japan 41 021 +4,4% 26 United Arab Emirates 39 806 -2,2% 27 The Bahamas 34 831 +2,4% 28 Italy 33 353 -2,6% 29 Puerto Rico 32 329 +1,2% 30 Malta 32 022 +3,1%

Le Luxembourg reste le pays au plus fort PIB par habitant en 2019, avec un produit intérieur brut par tête de 112 846 dollars, en recul de 1,2% sur un an. Troisième en 2018, Macao monte sur la 2e marche du podium, devant la Suisse (3e). La France occupe toujours la 21e place, avec un PIB par habitant attendu en baisse de 0,9%, à 42 473 dollars, soit 2,7 fois moins que le PIB par Luxembourgeois.

Définition du PIB

Le PIB (produit intérieur brut) est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises (nationales ou internationales) situées sur le territoire. A ne pas confondre avec le PNB (produit national brut), qui comptabilise toutes les activités (biens et services) produits sur un territoire.