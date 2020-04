Bourse étudiante : jusqu'au 15 mai 2020 pour faire sa demande

La bourse étudiante permet aux étudiants ayant des difficultés financières de recevoir un soutien pour la poursuite de leurs études supérieures. Montant, conditions d'attribution et versement... Tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

[Mise à jour du jeudi 16 avril 2020 à 19h40] Les étudiants ont jusqu'au 15 mai 2020 pour effectuer leur demande de bourse et de logement. Il leur faut pour cela constituer un Dossier social étudiant (DSE). Le DSE doit être rempli dans les délais, même en l'absence des résultats d'examens ou d'admission. Si le dossier n'est pas complet, il sera tout de même examiné. En revanche, le paiement de la bourse sera retardé en attendant que le dossier soit complété. A noter que cette démarche est différente de Parcoursup et est à renouveler chaque année universitaire. Pour que le dossier soit considéré comme envoyé, il faut impérativement arriver jusqu'au dernier écran. A la fin de la saisie du dossier, un mail de confirmation est envoyé.

La BCS, ou bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, est attribuée aux étudiants éprouvant des difficultés matérielles ou financières pour réaliser leurs études supérieures. son montant varie entre 1 020 et 5 612 euros. Pour en bénéficier, plusieurs conditions sont à remplir :

suivre une formation à plein temps au sein d'un établissement habilité à recevoir des boursiers

avoir moins de 28 ans lors de la première demande

être titulaire du baccalauréat

ne pas avoir des revenus dépassant un certain plafond.

Comme abordé précédemment, la bourse étudiante est attribuée en fonction du revenu brut global des parents de l'étudiant. De plus, des points de charge s'appliquent pour calculer le plafond de ressources : 2 points par enfant à charge, 4 points pour les enfants étudiants, et 1 ou 2 points selon la distance séparant le lieu d'étude et le foyer familial. Si le dossier n'a aucun point de charge, il ne faut pas gagner plus de 33 100 euros pour bénéficier du premier niveau de bourse, fixé à 1 020 euros. Cette limite peut cependant être poussée à 95 610 euros de revenu brut global si le foyer dispose de 17 points de charge. Pour profiter du montant de bourse le plus important, le revenu ne doit pas dépasser 250 € sans points de charge et 4 500€ avec 17 points de charge.

Pour réaliser une simulation de bourse étudiante, utilisez les outils officiels. Lors de la simulation, plusieurs informations sont à remplir : les revenus figurant sur l'avis fiscal de la famille de l'étudiant, le nombre de frères et sœurs du candidat boursier, le nombre de frères et sœurs suivant des études supérieures, ainsi que la distance séparant le domicile familial et l'établissement.

Le montant de la bourse étudiante varie en fonction de l'échelon, qui dépend lui même du nombre de point de charge, attribués en fonction de la composition du foyer et de l'éloignement entre le lieu d'étude et le lieu d'habitation (résidence des parents pour les enfants rattachés au foyer fiscal).

Montant de la bourse étudiante en fonction de l'échelon Echelon Montant échelon 0 bis 1 020 € échelon 1 1 687 € échelon 2 2 541 € échelon 3 3 253 € échelon 4 3 967 € échelon 5 4 555 € échelon 6 4 831 € échelon 7 5 612 €

Pour entrer en contact avec l’organisme gérant la bourse étudiante, il faut s'adresser au Crous de la ville où est situé l'établissement d'enseignement supérieur. Généralement, cet organisme peut être contacté par téléphone, par e-mail et en se rendant sur place.

Pour demander une bourse étudiante, il est nécessaire de remplir un dossier social étudiant avant le 15 mai. Cette démarche doit être réalisée lors d'une première demande mais également en cas de renouvellement. Elle peut être effectuée en ligne sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr. Deux documents seront nécessaires : l'avis fiscal des parents, et le numéro d'étudiant INE. Une fois sa demande réalisée, le candidat boursier reçoit un numéro de dossier qui lui permet de suivre l'évolution de la procédure.

La réponse du Crous intervient généralement dans les 30 jours. Envoyée avant la confirmation de votre inscription en établissement, la notification d'accord de bourse ne vaut pas promesse de versement. Ce dernier est conditionné à l'inscription effective dans l'établissement. La notification doit être présentée au service scolarité de l'établissement au moment de l'inscription, notamment pour permettre d'être exonéré du paiement des droits d'inscription et de la contribution vie étudiante et de campus (CVEC). La confirmation : entre juin et octobre 2020, votre futur établissement d'enseignement supérieur confirme au Crous votre inscription.

Depuis la rentrée universitaire 2018, la mise en paiement de la bourse étudiante est réalisée avant le 5 de chaque mois. a compter de cette date, il faut prévoir entre 5 et 10 jours, selon les délais de traitement de la banque, pour que le paiement soit effectif. Cette aide est versée en 10 mensualités. Sous certaines conditions, il est cependant possible de recevoir 12 virements afin de couvrir également les vacances d'été. À noter que la bourse ne peut être perçue que pendant 7 ans, et que son versement dépend de la progression des études, de la présence aux examens et de l'assiduité aux cours de l'étudiant.