"Prime Day 2022 : à quand les prochains ?"

PRIME DAY : l'opération commerciale réservée aux abonnés du programme fidélité Amazon Prime s'est tenue la semaine dernière. La prochaine devrait avoir lieu dans un an.

[Mise à jour du mardi 19 juillet 2022 à 17h05] Les Prime Day d'Amazon se sont achevés mercredi dernier. L'opération commerciale permet de bénéficier de promotions exclusives sur une large gamme de produits en vente sur Amazon. A noter que cette offre est réservée aux membres du programme de fidélité Amazon Prime, dont le prix est de 5,99 euros par mois (avec une période d'essai de 30 jours).

L'événement est né en 2015, afin de célébrer les 20 ans du géant américain. Le Prime Day constitue désormais un événement incontournable et majeur de promotions. La date officielle de l'édition 2023 n'a pas encore été annoncée, mais l'opération se tient généralement en juin ou juillet.

Quand sont les Prime Day ?

Si Amazon pratique lui aussi des soldes d'été, le marchand réserve ses meilleures offres au Prime Day. Durant deux jours, il multiplie les ventes flash avec des offres exclusives et des lancements de produits en exclusivité. L'avant-dernière édition a eu lieu les lundi 21 juin et mardi 22 juin 2021, la dernière les 12 et 13 juillet 2022. Les dates de la prochaine n'ont pas été officiellement annoncées, mais elle devrait se tenir en juin ou juillet 2023.

Le Prime Day est une opération de promotion du site de e-commerce Amazon, qui s'étale généralement sur deux jours en juin. Elle est réservée aux abonnés d'Amazon Prime, le service de streaming du géant américain. Ils peuvent profiter de réductions sur une très vaste gamme de produits. L'événement a été créé en 2015 à 'occasion des vingt ans de 'entreprise.

Les offres Prime Days ne sont pas accessibles à tout le monde. Elles sont réservées aux seuls membres Amazon Prime... Ceux qui ne le sont pas encore au lancement de l'opération commerciale peuvent tout de même bénéficier d'Amazon Prime Day en utilisant l'essai gratuit d'un mois offert par Amazon pour tester son offre Prime.

Quel est le prix de Amazon Prime ?

Le prix de l'offre Amazon Prime est de 5,99 euros par mois ou 49 euros par an. Elle permet notamment d'accéder à une livraison accélérée et gratuite des produits, à la plateforme vidéo concurrente de Netflix, Amazon Prime Video, et à une version light de Prime Music, le spotify like du marchand (pour 5,99 euros par mois ou 49 euros par an). Libre à eux, ensuite, de se désabonner après la période de 30 jours d'essai gratuit ou de rester abonné.

Impossible de rester connecté pour suivre toutes les ventes flash qui se chevauchent et se succèdent pendant 48 heures. Alors comment faire pour ne pas passer à côté de l'offre que l'on attend depuis tellement longtemps ? Une fois membre d'Amazon Prime, téléchargez l'application Amazon. Le jour J, cliquez sur l'onglet "Ventes Flash", puis "Offres à venir", puis, "Suivre cette offre" si la vente vous intéresse. Vous cherchez un produit bien précis ? Tapez son nom dans le moteur de recherche de la plateforme et écrivez à la suite : "dans Prime Day".

Liseuse Kindle, FireTV Stick, Echo Dot...

Lors des précédentes éditions, les best sellers de l'opération s'appelaient Fire TV Stick, Echo Dot, Kindle... Bref, les propres produits d'Amazon, mais pas seulement. De forts rabais ont été appliqués à tout ce qui concerne la maison connectée (Amazon Echo, Philips Hue...), à des ordinateurs, des aspirateurs robots (ou non), des smartphones (Huawei, Apple...) mais aussi à des vêtements ou des couches culottes Huggies !