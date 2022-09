Taux d'usure 2022 : il augmente au 1er octobre, ce qui vous attend

TAUX USURE. Comme à chaque trimestre, le taux d'usure va être relevé pour prendre en compte l'évolution des taux immobiliers pratiqués par les banques.

[Mise à jour du vendredi 30 septembre 2022 à 10h03] Bonne nouvelle pour les emprunteurs ! Le taux maximum légal du crédit immobilier, aussi appelé taux d'usure, va passer de 2,57% à 3,05% pour un emprunt de 20 ans et plus au 1er octobre 2022, a annoncé la Banque de France. Pour une durée inférieure à 20 ans, le taux d'usure grimpe à 3,03%, contre 2,60% jusqu'à présent. Une hausse suffisante pour "régler des situations plus difficiles d'accès au crédit", estime l'institution. Pour rappel, le taux d'usure est destiné à protéger les particuliers de conditions d'emprunt abusives. Il plafonne l'ensemble des frais d'un prêt immobilier : taux de crédit pratiqué par la banque, éventuelle commission des courtiers, assurance emprunteur. Il prend en compte les taux moyens pratiqués par les banques au cours des trois derniers mois augmentés d'un tiers. Mais concrètement, quels sont les effets de cette mesure pour les particuliers désirant emprunter ? Certains dossiers de prêt, jusqu'ici refusés en raison du taux d'usure déconnecté des taux immobiliers, seront validés. Certains courtiers estiment toutefois que cette accalmie sera de courte durée compte tenu de l'évolution continue à la hausse des taux immobiliers. De plus, le crédit devient plus cher : le taux d'usure reflète en partie les taux pratiqués par les banques. En augmentant, le coût du crédit, lui, devient mécaniquement plus élevé. Vous envisagez un projet immobilier à court terme ou à moyen-terme ? Le Journal du Net a sollicité des professionnels pour maximiser vos chances de voir votre dossier de prêt validé. Consultez notre article sans attendre :

En quoi consiste le taux d'usure ? Définition

Le taux d’usure (terme également trouvable sous la forme "taux de l’usure") désigne le taux annuel effectif global (TAEG) maximal auquel les banques et autres établissements de crédit peuvent prêter de l’argent en France. Il comprend le taux d'intérêt de base, les frais, et les primes d'assurance emprunteur. Il existe un taux d’usure pour chacune des différentes catégories d'emprunt définies par la Banque de France (prêts immobiliers à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans, crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros, etc.). Fixés par la Banque de France en augmentant d’un tiers les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements financiers, les différents taux d’usure sont publiés au Journal officiel à la fin de chaque trimestre, et font office de seuil légal à ne pas dépasser pour le trimestre suivant.

Quel est le taux d'usure en 2022 pour un crédit immobilier ? Que dit la Banque de France

Comme indiqué précédemment, il n'y a pas un seul taux d'usure actuel, mais bien plusieurs (un pour chaque catégorie de prêt définie par la Banque de France). À titre d'exemple, le taux d'usure applicable au 1er juillet 2022 pour un "prêt immobilier à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus" est de 2,57%. Vous pouvez retrouver l'ensemble des taux d'usure mis à jour sur le site de la Banque de France.

En tant que particulier, il est possible de contourner le dépassement du taux d’usure par un établissement prêteur en externalisant l’assurance emprunteur (qui représente notamment une grosse part du coût d’un prêt immobilier) incluse dans l’offre de crédit. Facilité par la loi Lagarde et désormais par la loi Lemoine, le fait de choisir une assurance emprunteur chez une compagnie d’assurance spécialisée, à la place du contrat de groupe proposé par la banque, peut permettre de faire baisser son taux de prêt à un niveau inférieur à celui du taux d’usure.

Un changement du nombre de mensualités de l'emprunt peut aussi parfois entraîner une baisse de son TAEG, et ainsi permettre de contourner le taux d’usure. En revanche, les professionnels n’ont, eux, pas le droit de contourner le taux d’usure, sous peine de risquer un emprisonnement de 2 ans et une peine d'amende de 300 000 euros, d’après l’article L341-50 du Code de la consommation.

Refus de prêt et taux d'usure, comment ça marche ?

Les refus de prêt liés à un dépassement du taux d’usure sont donc souvent rencontrés lors d’une demande de crédit immobilier. Ces refus concernent en particulier les emprunteurs présentant aux yeux des établissements financiers des risques en termes de remboursement (seniors, personne ayant des antécédents médicaux graves, etc.). Lorsque l’établissement prêteur calcule le coût total du crédit pour ces personnes-là, le TAEG qui en ressort peut parfois être supérieur au taux d’usure, et l’offre de prêt ne peut pas être légalement envoyée au demandeur.