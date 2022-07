Les lettres avec timbre vert seront plus lentes en 2023

Face au recul du volume de courrier, La Poste annonce notamment étendre le délai de distribution du timbre vert en 2023 et lancer une version dématérialisée de ce timbre. On fait le point sur les changements.

[Mise à jour du vendredi 22 juillet à 12h17] Le timbre rouge disparaitra en 2023, a annoncé La Poste ce jeudi. Le timbre vert, lui, ralentira. Son prix reste inchangé (1,16 euro) mais il sera à partir de l'année prochaine distribué en trois jours contre deux actuellement.

En parallèle, l'entreprise qui refond sa gamme d'affranchissement avait annoncé le 28 juin dernier le lancement d'un timbre digital pour début 2023. Il permettra d'affranchir des lettres au tarif timbre vert en achetant un code sur l'application mobile de La Poste et en le recopiant à la main en haut à droite de l'enveloppe, à la place du timbre traditionnel. Ce dispositif, déjà utilisé en Suisse, doit être validé par L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).

Qu'est-ce qu'un timbre vert ?

Le timbre est une invention anglaise. En France, le premier d'entre eux fut émis en janvier 1849. Dès cette date, les timbres furent conçus dans différentes couleurs, dont chacune d'elles avait une signification précise. À l'époque, il existait sept couleurs de timbres différentes.

Le timbre vert tel que nous le connaissons aujourd'hui est apparu bien plus tard. Il est né en 2011, affirmant les engagements écologiques de la Poste. Avec lui, l'entreprise s'engage à acheminer les courriers en France métropolitaine en moins de 48 heures, et sans utiliser de transport aérien. L'objectif du timbre vert : réduire de 30 % les gaz à effet de serre liés à l'envoi du courrier. Moins chers que les timbres rouges, les timbres verts mettent généralement un jour de plus à parvenir à bon port.

Quelle différence entre le timbre vert et le timbre rouge ?

Les timbres verts et les timbres rouges ne sont pas vendus au même prix. En effet, les timbres rouges sont plus chers. Ils offrent un acheminement partout en France à J+1. Les verts, quant à eux, sont plus respectueux de l'environnement. Ils ne sont pas acheminés par avion, mais empruntent principalement le train. Par conséquent, les courriers arrivent un peu plus tard, et leur acheminement est généralement prévu à J+2.

Quel poids pour un timbre vert ?

Hormis le délai et le moyen d'acheminement, les timbres verts et les timbres rouges sont conçus pour les mêmes caractéristiques d'envoi. Ils permettent d'envoyer des lettres ou des colis de 3 kg maximum. Les courriers acheminés avec des timbres verts ne doivent pas faire plus de 3 cm d'épaisseur.

Quel est le prix du timbre vert ?

Le timbre vert a été impacté par une hausse tarifaire le 1er janvier 2021. Son prix est passé de 0,97 euro à 1,08 euro. À titre de comparaison, les timbres rouges sont passés de 1,16 euro à 1,28 euro.

Quand faut-il mettre 2 timbres verts ?

Un timbre vert permet d'envoyer des courriers de 0 à 20 g. Lorsque ce poids est dépassé, il convient de mettre plus de timbres :

De 21 à 100 g : 2 timbres ;

De 101 à 250 g : 4 timbres ;

De 251 à 500 g : 6 timbres ;

De 501 à 3 000 g : 8 timbres.

Quel délai pour une lettre verte ?

Pour l'envoi d'une lettre verte, c'est-à-dire d'une lettre affranchie à l'aide d'un timbre vert, on parle d'un délai d'acheminement de 48 heures. Cependant, ce laps de temps est à nuancer. Tout d'abord, il s'agit de deux jours ouvrés pour tous les envois en France métropolitaine, ou les envois de DOM à DOM.

Ce délai s'allonge de quatre à sept jours pour les envois de la métropole vers Monaco, et les DOM-COM tels que la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.