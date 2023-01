"Indemnité carburant 2023 : 100 euros versés ce vendredi, allez-vous en bénéficier ?"

INDEMNITE CARBURANT. Les travailleurs modestes qui ont déjà demandé l'indemnité carburant vont toucher la somme de 100 euros dès ce vendredi. Le guichet des demandes est encore ouvert jusqu'au 28 février.

[Mise à jour du vendredi 27 janvier 2023 à 10h05] Une belle surprise arrive ce vendredi sur les comptes en banque de millions de français. L'indemnité carburant, d'une valeur de 100 euros, est versée dès maintenant aux personnes qui ont envoyé leur demande aux services des impôts la semaine passée. Environ 3 millions de conducteurs vont bénéficier de ce virement sur près de 10 millions de personnes éligibles. Dédiée aux travailleurs modestes qui prennent régulièrement la route afin de se rendre sur leur lieu de travail, l'indemnité carburant est accessible sur demande depuis le 16 janvier dernier. Si en une semaine plus de 3 millions de français se sont rués sur cette aide, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a tout de même regretté ce mardi au micro d'Europe 1 que "7 millions de travailleurs" n'en aient "pas encore fait la demande".

En cause, les 70% de travailleurs/conducteurs qui n'ont pas touché l'indemnité carburant n'ont parfois pas pu la demander. En effet, un bug informatique sur le site des impôts a été signalé à plusieurs reprises ces derniers jours. Le problème serait lié, selon les informations de RMC, au fait que certaines plaques d'immatriculation de véhicules antérieurs à 2009 ne sont pas prises en compte par la plateforme du gouvernement. L'enregistrement de la plaque d'un véhicule est pourtant une condition nécessaire pour accéder à la prime de 100 euros. Ainsi, d'après plusieurs demandeurs, l'interface semble paramétré pour les plaques du type AA-001-AA, en vigueur depuis 2009. Pour celles et ceux qui utiliseraient les anciens types d'immatriculation tel que 1234-XX-92, la demande peut ne pas être prise en compte. Le site internet est actuellement en maintenance afin de régler ce bug.

Pour rappel, ce coup de pouce financier est destiné à soutenir le pouvoir d'achat des ménages qui peinent à régler leurs factures de carburant, toujours plus élevées en raison de la flambée des prix de l'énergie générée par la guerre en Ukraine. Pour en bénéficier les personnes éligibles, selon certaines conditions, doivent impérativement en faire la demande via un formulaire mis en ligne sur le site des impôts. Si c'est votre intention, alors vous devez vous connecter au site impots.gouv.fr et y inscrire plusieurs informations personnelles :

Nom, prénom Courriel Département et date de naissance Numéro fiscal Numéro d'immatriculation

Une fois ces informations inscrites sur le formulaire, vous devez cocher la case "J'atteste utiliser ma voiture pour les trajets domicile/travail". Vous pourrez suivre en ligne l'avancement de votre dossier. Si votre demande est acceptée, vous recevrez la somme de 100 euros par virement bancaire dans un délai de huit jours. Le virement portera le libellé "INDEMN.CARBURANT". Ne tardez pas, car le guichet des demandes fermera dès le 28 février 2023. Cette indemnité carburant vient remplacer le dispositif de ristourne à la pompe, arrivé à son terme le 31 décembre dernier.

Pour bénéficier de cette indemnité carburant, il faut obligatoirement en faire la demande. Si vous êtes éligible à cette aide, vous pouvez vous rendre dès le lundi 16 janvier 2023 sur le site de l'administration fiscale : impots.gouv.fr. Pour y avoir droit, vous devez enregistrer plusieurs informations personnelles :

Votre numéro fiscal : il figure sur votre avis d'imposition (impôt sur le revenu ou impôts locaux). La plaque d'immatriculation du véhicule utilisé : "Un demandeur ne peut bénéficier que d'une seule indemnité", insiste le site des impôts sur une page d'informations dédiée. "Un même véhicule ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités, complète-t-on. En revanche, il sera possible pour un même foyer fiscal de bénéficier d'autant d'aides qu'il comporte d'actifs utilisant des voitures différentes." Remplir une déclaration sur l'honneur indiquant que vous avez besoin de ce véhicule pour aller travailler.

Un message vous sera envoyé, par mail ou SMS, une fois que votre demande aura bien été enregistrée. Une autre alerte doit vous parvenir au moment du versement de l'indemnité sur votre compte bancaire. L'aide est versée dans un délai de huit jours après votre demande accompagné du libellé "INDEMN.CARBURANT". Notez que le guichet des demandes sera fermé à partir du 28 février 2023.

Qui a droit à l'indemnité carburant ?

L'indemnité carburant travailleurs est versée, selon certaines conditions, à tous les "ménages modestes utilisant leur véhicule afin de se rendre sur leur lieu de travail", précise le décret. En clair, le gouvernement veut cibler notamment les salariés et les apprentis aux faibles revenus qui utilisent leur véhicule régulièrement. Le décret précise que l'aide est destinée aux ménages se "situant dans les cinq premiers déciles de revenus, soit 50% des Français les plus modestes". Un chiffre qui englobe environ 10 millions de foyers.

Quelles conditions de résidence ?

Les conducteurs éligibles à l'indemnité carburant doivent :

Etre établis en France métropolitaine, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à la Réunion depuis 2021. Etre âgés d'au moins 16 ans au 31 décembre 2021. Avoir une déclaration de revenus de 2021 qui affiche un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 700 euros. Concrètement, pour connaitre ce revenu, vous devez diviser votre revenu fiscal de référence (inscrit sur votre avis d'imposition de 2021), par le nombre de parts qui composent votre foyer.

Quels plafonds de revenus ?

A titre indicatif, voici des exemples de plafonds à ne pas dépasser pour pouvoir pour bénéficier de l'indemnité carburant :