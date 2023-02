Pass Navigo 2023 : comment profiter du remboursement ?

PASS NAVIGO. À compter du mois de mars, les Franciliens pourront demander le remboursement d'une partie du prix leur abonnement mensuel au Pass Navigo.

[Mise à jour du mardi 14 février 2023 à 10h13] La semaine passée, la présidente de la Région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé que tous les Franciliens qui possédait un Pass Navigo, au cours des quatre derniers mois de l'année 2022, pourront demander un dédommagement. Pour une grande majorité des usagers concernés, le remboursement s'élèvera à 37,60 euros, soit la moitié du prix d'un abonnement mensuel en 2022. Pour rappel, au 1er janvier 2023, le prix du Pass Navigo a grimpé de 75 euros à 84 euros. C'est donc sur la base des anciens tarifs que le remboursement, proposé par la Région, sera calculé. Pour percevoir ce dédommagement, les détenteurs d'un Pass Navigo devront se rendre sur un portail internet dédié, qui ouvrira le 14 mars 2023 pour un délai d'un mois. Il faudra renseigner le numéro de Pass Navigo ainsi que les relevés bancaires prouvant les paiements. Ce remboursement prévu par la Région intervient alors que le trafic s'est largement dégradé sur l'ensemble du réseau de transports en commun entre septembre et décembre dernier. Valérie Pécresse a notamment souligné qu'au cours de cette période "25% des bus et 10% à 20% des métros n'ont pas circulé".

Une situation bien pire encore pour les usagers des RER B et D, pour lesquels le trafic a parfois été réduit de 80%. Ces voyageurs bénéficieront d'ailleurs d'une indemnisation supplémentaire, correspondant à un mois complet d'abonnement au Pass Navigo, s'ils ont utilisé, de septembre à décembre 2022, les tronçons du RER B : Aulnay - Mitry ; Aulnay - Charles De Gaulle 2 et Saint-Rémy - Bourg-la-Reine. Ces usagers percevront donc : 37,60 euros + 75,20 euros soit 112,80 euros au total. D'autres voyageurs doivent également profiter d'une majoration de remboursement, cette fois d'un demi-mois, s'ils ont emprunté de septembre à décembre 2022, les tronçons suivants : Robinson - Bourg-la-Reine (RER B) et Creil - Goussaintville (RER D). Ceux-là vont donc recevoir un virement de : 37,60 euros + 37,60 euros soit 75,20 euros au total. Pour bénéficier de ces majorations, les voyageurs victimes de dysfonctionnements, devront présenter une attestation de domicile ou d'employeur prouvant l'utilisation régulière de ces axes.

Quel est le prix de la carte Navigo ?

Evolution du prix des différents forfaits mensuels Navigo en 2023 Zones du forfait Tarifs 2022 (en euros) Tarifs 2023 après l'augmentation (en euros) Zones 1 à 5 75,20 84,22 Zones 2 et 3 68,60 76,83 Zones 3 et 4 66,80 74,81 Zones 4 et 5 65,20 73,02

Le Pass Navigo annuel échappe à l'augmentation ?

Certains usagers qui ont fait le choix de payer en une seule fois leur abonnement Navigo pour 2023, ne subiront pas immédiatement l'augmentation des prix. Cette modalité de paiement pouvait être utilisée jusqu'à la date limite, fixée au 15 novembre 2022. Or, la hausse des tarifs a été annoncée après cette date, et n'est pas rétroactive. Ainsi, les personnes qui ont déboursé d'un seul coup 827,20 euros pour leur abonnement 2023 ont réglé leur facture, selon les anciens tarifs en vigueur. Elles seront donc impactées par l'augmentation des prix à partir de novembre 2023, date de renouvellement de leur abonnement. Le tarif sera alors de 925,20 euros.

Quel est le prix d'un Pass Imagine R pour un étudiant ?

Le forfait Imagine R permet aux étudiants d'obtenir un Pass Navigo à moindre coup. Ce dernier donne accès à toutes les zones du réseau RATP, tous les jours de la semaine. Il permet aussi d'obtenir des avantages, comme des réductions pour certains loisirs (cinéma, théâtre etc...). Le tarif est de 24 euros par an pour le forfait Imagine R Junior, pour les jeunes de moins de 11 ans. Le forfait Imagine R Scolaire est quant à lui réservé aux élèves du cycle secondaire (collège et lycée). Il coûte 350 euros par an. Pour le même prix, vous pouvez avoir accès au forfait Imagine R étudiant, à conditions de suivre des études supérieures et d'avoir moins de 26 ans. Dans tous les cas, le forfait Imagine R ne s'obtient que sur présentation d'un certificat de scolarité valide pour l'année en cours. Le document est signé par une faculté, université, collège, lycée ou école primaire.

Qui a droit au Navigo senior ?

Notez que le prix du forfait Navigo senior, réservé aux personnes âgées de plus de 62 ans, coûte désormais 42,11 euros par mois, contre 37,60 euros en 2022. Ce prix correspond à la moitié d'un abonnement mensuel au Pass Navigo classique. Le forfait senior permet de circuler sur l'ensemble du réseau transilien, à savoir les zones de 1 à 5.

Qui a droit à la carte Navigo gratuite ?

Renouvelable tous les trois mois, le forfait Navigo gratuit est accessible à tous les bénéficiaires du RSA ou de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation financière. Ce titre de transport offre la possibilité de voyager sur toutes les lignes de métro, RER, bus ou tramways de la RATP.

Combien coûte un titre de transport en 2023 ?

Mauvaise nouvelle pour les Franciliens, mais surtout pour les touristes et les visiteurs. Si le prix du forfait Navigo a augmenté, c'est également le cas des tickets pour les différents transports en commun d'Île-de-France. Le titre de transport à l'unité va voir son coût passer la barre symbolique des 2 euros. Voici les évolutions de tarifs en 2023 :

Ticket à l'unité : 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022.

: 2,10 euros en 2023 contre 1,90 euros en 2022. Carnet de 10 tickets en papier : 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022

: 18,09 euros en 2023 contre 16,90 en 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé : 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022

: 16,68 euros en 2023 contre 14,90 en 2022 Carnet de 10 tickets en papier à tarif réduit : 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022

: 9,46 euros en 2023 contre 8,45 2022 Carnet de 10 tickets dématérialisé à tarif réduit : 8,34 euros en 2023 contre 7,45 2022

Notez qu'il est possible de réduire le coût de vos déplacements en optant pour les titres de transports dématérialisés.