"10 fois moins cher que Netflix, ce service oublié permet de voir les derniers films et séries… et de lire les journaux"

Les prix des livres ou des abonnements en streaming ne cessent d'augmenter. Pourtant une alternative légale existe pour avoir accès à des films, des séries ou des livres, et réaliser de belles économies.

Alors que l'inflation bat son plein, presque neuf Français (87%) sur dix déclarent faire davantage attention à leurs dépenses d'après une enquête Odoxa pour France Bleu. "Près de la moitié des Français ont beaucoup réduit leurs dépenses de biens de consommation courante (49%) et de loisirs (46%)", précise l'étude publiée en septembre 2023.

Parmi les dépenses de loisir, la hausse des tarifs d'abonnement des plateformes de streaming a fait beaucoup jaser ces dernières années. Le prix pour profiter de la formule "Premium" de Netflix est passé de 11,99 euros en 2014 à 19,99 euros neuf ans plus tard, soit une hausse de 67%. En parallèle, selon les données publiées par l'Insee, le prix des livres a augmenté de 2,8%, entre septembre 2022 et 2023. Celui des journaux a enregistré une hausse de 7,2% sur la même période.

Face à ces diverses augmentations une alternative existe mais est désormais mal connue, car elle a évolué à l'abris des regards. Ce service, c'est la bonne vieille bibliothèque publique, qui ne se contente plus de permettre d'emprunter des milliers de livres ou de bandes dessinées. Non, désormais certaines vont beaucoup plus loin, notamment en termes de services en ligne, et en particulier pour visionner des films.

Bien entendu, les bibliothèques offrent toujours la possibilité d'emprunter les derniers prix littéraires, les mangas les plus populaires ou même des séries, comme Game of Thrones ou Breaking Bad en DVD. Dans certains établissements, il est même possible de louer des jeux vidéo de Playstation 5, Nintendo Switch ou Xbox Series, et parfois même les consoles.

Mais en plus de cela, la majorité des établissements proposent des services numériques. En Lorraine, plusieurs bibliothèques se sont associées pour créer Limédia. Cette plateforme permet notamment de visionner à distance des films récents comme "Les trois mousquetaires" (avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris) ou "Jeanne du Barry" réalisé par Maiïwenn. À Lille, l'abonnement donne accès à un catalogue de films indépendants via les services Arte ou UniversCiné. Les médiathèques de Bordeaux, comme beaucoup d'autres, offrent à leurs utilisateurs des services de presse à distance comme Cafeyn ou PressReader. Avec ces derniers, il est possible de lire entre autres Le Figaro, Libération ou Society. Enfin, les bibliothèques sont également nombreuses à proposer des plateformes pour suivre des cours, pour par exemple perfectionner son anglais, ou suivre des formations.

Le plus intéressant dans tout cela c'est le prix. De nombreux établissements proposent ses services à des tarifs très abordables (autour d'une trentaine d'euros par an selon nos constations), et parfois même gratuitement, sous présentation d'un simple justificatif d'identité ou de domicile. Malgré tous ces avantages, le nombre d'inscrits dans les bibliothèques publiques est en baisse. En 2023, 5 849 243 personnes ont pris leur carte, d'après un arrêté des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et celui de la Culture. Un chiffre en baisse de 5,5% par rapport à 2022.